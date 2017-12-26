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İsrailli 'böcek' vekilden alçak saldırı!

İsrail'deki Likud Partisi milletvekili Oren Hazan'ın, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların ailelerine saldırdı.

26 Aralık 2017 Salı 02:44
İsrailli 'böcek' vekilden alçak saldırı!

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrailli milletvekili Hazan, Gazze'den gelerek İsrail'in Nefha Cezaevi'ndeki yakınlarını ziyaret etmek isteyen tutukluların ailelerinin bulunduğu otobüsü zor kullanarak durdurdu.

Otobüsün içine giren Hazan, tutuklu yakınlarına küfür ve hakaret içerikli sözler söyledi. Yerel basında yayınlanan bir görüntüde Hazan'ın otobüs içinde tutuklulardan birinin annesine yönelerek kadının ve ziyaret etmek istediği oğlunun ismini sorduğu yer alıyor.

İSRAİLLİ VEKİLDEN KÜSTAH SÖZLER

Hazan'ın "Böcek oğlun ne yaptı?" diye sorduğu, annesinin ise "Benim oğlum böcek değil. Soruna cevap vermeyeceğim." dediği görülüyor. Milletvekili Hazan'ın bunun üzerine Filistinli annenin oğluna hakaret içeren sözler söylediği, annenin ise milletvekiline karşılık verdiği duyuluyor.

Filistinli annenin kendisine karşılık vermesi üzerine görüntülerde Hazan'ın, "Ben milletvekiliyim" dediği, annenin ise "İster milletvekili ol ister Netanyahu ol. Bizim çocuklarımız sizin hepinizden daha üstün." ifadeleri yer alıyor.

Hazan, olayla ilgili daha sonra İsrail radyosunda yer alan açıklamasında, "Filistinlilere, Gazze'de 2014'ten bu yana alıkonulan İsrail askerlerinin yeri öğrenilmeden İsrail hapishanelerindeki çocuklarını ziyaret edemeyecekleri mesajını vermek istediğini" belirtti.

HAMAS'TAN HAZAN'A TEPKİ

Öte yandan Hamas sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, Hazan'ın yaptıklarına tepki göstererek, "Knesset milletvekilinin yaptıkları eşkıyalıktır. Barbarlıktır." ifadelerini kullandı.

Kasım, açıklamasında "Knesset üyesinin, tutuklu ailelerine saldırısı işgalcilerin ve liderlerinin, davranışlarındaki sadizmin bir göstergesi." ifadelerine yer verdi.

ULUSLARARASI KIZILHAÇ KOMİTESİ'NDEN AÇIKLAMA

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden yapılan açıklamada da "Ailelerin, cezaevlerindeki yakınlarını hiçbir müdahaleye maruz kalmadan güven içinde ziyaret etme hakkı vardır." denildi.

Açıklamada, yaşanan olayla ilgili İsrail makamlarıyla iletişime geçileceği belirtilerek, Komitenin ziyaret izinlerini organize ettiğini ancak güvenlik meselesinin İsrail'in sorumluluğunda olduğuna işaret edildi.

İsrail makamları, Uluslararası Kızılhaç Komitesi koordinasyonuyla sınırlı sayıda Filistinlinin, İsrail hapishanelerindeki yakınlarını görmelerine izin veriyor.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 02:44
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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