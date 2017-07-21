İsrail sözcüsünden alçak tweet!
İsrail Hükümet Sözcüsü Ofir Gendelman, İsrail polisinin Filisitinlilere saldırdığı anda alçak bir tweet atarak,"Eski Kudüs'te isyancılar (bastırıldı) dağıtıldı, huzur geldi. Cümleten cumanız mübarek, ibadetleriniz kabul olsun" dedi.21 Temmuz 2017 Cuma 15:26
İsrail Hükümet Sözcüsü Ofir Gendelman, cuma namazının ardından İsrail polisinin Filistinlilere yönelik saldırısı sırasında Twitter hesabından alaycı bir açıklama yaptı.
Hükümet Sözcüsü Gendelman, "Eski Kudüs'te isyancılar (bastırıldı) dağıtıldı, huzur geldi. Cümleten cumanız mübarek, ibadetleriniz kabul olsun" dedi.