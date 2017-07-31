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İsrailli haber sitesi Kudüs mitingini böyle duyurdu!

Dün Yenikapı’da yapılan Kudüs mitingini Yedioth Ahronot, “Binlerce insan İstanbul’da İsrail’in Aksa Camii tedbirlerine karşı toplandı” başlığıyla duyururken Times of Israel de 'Protestocular, Türk ve Filistin bayraklarını dalgalandırdı, Vur, Vur, Siyonizme vur sloganları attı.' İfadelerini kullandı.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 09:31
İsrailli haber sitesi Kudüs mitingini böyle duyurdu!

İstanbul Yenikapı Meydanı'nda yüz bini aşkın insanın katılımıyla gerçekleştirilen 'Büyük Kudüs Mitingi'ni Türk medyasının yanı sıra dünya basını da yakından takip etti. Mitinge yönelik tavrı en çok merak edilen İsrail medyasında ise bazı gazeteler habere yer verirken bazıları ise haberi görmemeyi tercih etti.

“SİYONİZME VUR SLOGANLARI ATILDI”

Yenikapı'da Saadet Partisi öncülüğünde organize edilen mitingi İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronot, “Binlerce insan İstanbul'da İsrail'in Aksa Camii tedbirlerine karşı toplandı” başlığını atarken, önde gelen haber portalı Times of Israel de haberi şu başlıkla verdi: "Protestocular, Türk ve Filistin bayraklarını dalgalandırdı, Vur, Vur, Siyonizme vur sloganları attı."
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Müslümanlar Kudüs'ten vazgeçmeyecek" sözleri de haberde dikkat çekti.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 09:31
  1. Büyük Kudüs Mitingi
  2. İsrail Büyük Kudüs Mitingi
  • ARİF GÖZÜAÇIKARİF GÖZÜAÇIK1 sa önce
    HELAL OLSUN BİZİM PROTESTOCULARIMIZA. ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN. ENİNDE SONUNDA SİYANİZM VE İSRAİL DAHA DA DOĞRUSU YAHIDİLER HELAK OLACAKTIR.AMİN AMİN AMİN
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