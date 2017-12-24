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İsrailli gazeteci itiraf etti: İsrail işgal bağımlısı

İsrailli gazeteci Gideon Levy, İsrail'in yanlış politikalarına ve ona destek sağlayan ABD'ye sert tepki gösterdi.

24 Aralık 2017 Pazar 14:49
İsrailli gazeteci itiraf etti: İsrail işgal bağımlısı

İsrail'in yanlış politikalarına, İsrailli gazeteci Gideon Levy'den sert tepki geldi. Haaretz yazarı Gideon Levy, İsrail'in ve hamisi ABD'nin Siyonist-işgalci politikalarını uyuşturucu bağımlılığına benzetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 3 büyük semavi dinin merkezi Kudüs'ü, Siyonizmin gölgesindeki İsrail'in başkenti olarak kabul etmesi sonrası, dünya genelinde bu karara en net tepkiler verildi.

Başta Müslüman ülkeler olmak üzere, 128 dünya devletinin Birleşmiş Milletler'de koymuş olduğu tavra karşın, ABD ve hamisi olduğu İsrail'in, istediklerini yapmak adına ne kadar ileri gidebileceklerini, ne kadar alçalabileceklerini, İsrail'i ve ABD'yi en iyi bilen gazetecilerden, yine bir İsrailli Yahudi olan Haaretz yazarı Gideon Levy anlattı.

İsrail lobisine sert tepki

2015'in Nisan ayında ABD'nin başkenti Washingon'daki Uluslararası Basın Kulübü’nün (National Press Club) İsrail Lobisi (The Israel Lobby) başlıklı konferansında konuşan Gideon Levy'nin sözleri, İsrail ve onun hamiliğini yapan ABD'nin politikalarının ne kadar yanlış olduğunu bugün bir kez daha kanıtladı:

"İsrail uyuşturucu bağımlısı gibi"

“İsrail lobisi olmasaydı ABD daha demokratik bir ülke olurdu. İsrail de daha adil olurdu. Aranızda İsrail’in işgal bağımlısı olmasıyla ilgili şüphesi olan var mı? İsrail bağımlı, hastalıklı ve tedaviye muhtaç bir kişi gibi... Amerika İsrail’e iyilik değil kötülük yapıyor."

"Bu kadar işgalci bir ülke yok"

"İsrail halkının yalanlarla beyinleri yıkanmış durumda. Tarihte bu kadar işgalci olup kendisini mağdur tanıtan başka hiçbir güç yoktur”

(YeniŞafak)

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 14:49
  1. Donald Trump
  2. haaretz gazetesi
  3. Gideon Levy
  4. israil
  5. Kudüs
  6. Uluslararası Basın Kulübü
  7. National Press Club
  • AykutAykut1 sa önce
    Pek tedavi ister gibi durmuyor.Halinden memnun gibi.Ama her azgınlığın peşinden o azgınlık sahiplerini bir bela bir musibet bulmuştur.İsrailde gemi azıya almış bir şekilde, doludizgin, şevk ve hevesle ,ısrarla kendini bekleyen o akibetine doğru koşuyor
  • OGUZ HAN ERDEM OGUZ HAN ERDEM 4 sa önce
    Israil ıle iliskileri kes eyy mey gecin
  • Haberi adam gibi yapalım farkımız olsunHaberi adam gibi yapalım farkımız olsun6 sa önce
    Bu adam 20 senedir Filistinlilerin hakkını savunuyor, bu söylemleri 2015 yılında yaptı...siz jeton düştü diye haber yapıyorsunuz...Bir haber yapmadan 2 dakika araştırma yapsanız..çok mu zor size?
  • Zehra TezcanZehra Tezcan6 sa önce
    "Tarihte bu kadar işgalci olup kendisini mağdur tanıtan başka hiçbir güç yoktur." Tamamen katiliyorum da, biraz eksik kalmis. Bu alcaklarin yaptiklari barbarlik Israil veya Filistin sinirlarinda bitmiyor ki. Dünya ülkelerinin kanini emen vampir bunlar. Vahsi barbarlar! Tek bildikleri sömürü ve para. Nasil olursa olsun, nereden gelirse gelsin. Rabbim, tarih yazilan bir zamanda yasamayi bize nasip ettigin gibi, bu azilli katil siyonistlerin sonunu da görmeyi nasip eyle, ya Rabim. Israil bir terör devletidir!!!
  • NurayNuray7 sa önce
    Körler sağırlar bir birini ağrılar! Domuz yiye yiye birbirlerine benzediler.Allah sizi kahru perişan eylesin! !!!
  • YorumYorum7 sa önce
    Neden hep sömürülecek islam ülkeleri.Bir avuç Hollanda bile sömürge devleti.Biz müslümanlar onlardan daha mı aptalız.Yüz milyonlarca islam devletleri bir avuç eşkiyalara teslim mi olmalı.Uyan ayağa kalk göğsündeki iman bileğindeki güç kafandaki akıl yeter elhamdülillah.
  • BilirkişiBilirkişi8 sa önce
    ABD ve AB ülkeleri, devletleri işgal etmeden kibar bir şekilde sömürüyorlar. İsraille tek farkları o. Sonuç aynı
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