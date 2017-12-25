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İsrailli gazeteci: İsrail işgal bağımlısı, hastalıklı ve tedaviye muhtaç bir ülke

İsrail'in yanlış politikalarına, İsrailli gazeteci Gideon Levy'den sert tepki geldi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 20:49
İsrailli gazeteci: İsrail işgal bağımlısı, hastalıklı ve tedaviye muhtaç bir ülke

İsrail'in yanlış politikalarına, İsrailli gazeteci Gideon Levy'den sert tepki geldi. Haaretz yazarı Gideon Levy, İsrail'in ve hamisi ABD'nin siyonist-işgalci politikalarını uyuşturucu bağımlılığına benzetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, üç büyük semavi dinin merkezi Kudüs'ü, siyonizmin gölgesindeki İsrail'in başkenti olarak kabul etmesi sonrası, dünya genelinde bu karara en net tepkiler verildi.

Başta Müslüman ülkeler olmak üzere, 128 dünya devletinin Birleşmiş Milletler'de koymuş olduğu tavra karşın, ABD ve hamisi olduğu İsrail'in, istediklerini yapmak adına ne kadar ileri gidebileceklerini, ne kadar alçalabileceklerini, İsrail'i ve ABD'yi en iyi bilen gazetecilerden, yine bir İsrailli Yahudi olan Haaretz yazarı Gideon Levy anlattı.

İsrail lobisine sert tepki

2015'in Nisan ayında ABD'nin başkenti Washingon'daki Uluslararası Basın Kulübü’nün (National Press Club) İsrail Lobisi (The Israel Lobby) başlıklı konferansında konuşan Gideon Levy'nin sözleri, İsrail ve onun hamiliğini yapan ABD'nin politikalarının ne kadar yanlış olduğunu bugün bir kez daha kanıtladı:

"İsrail uyuşturucu bağımlısı gibi"

“İsrail lobisi olmasaydı ABD daha demokratik bir ülke olurdu. İsrail de daha adil olurdu. Aranızda İsrail’in işgal bağımlısı olmasıyla ilgili şüphesi olan var mı? İsrail bağımlı, hastalıklı ve tedaviye muhtaç bir kişi gibi... Amerika İsrail’e iyilik değil kötülük yapıyor."

"Bu kadar işgalci bir ülke yok"

"İsrail halkının yalanlarla beyinleri yıkanmış durumda. Tarihte bu kadar işgalci olup kendisini mağdur tanıtan başka hiçbir güç yoktur.” 

 

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 20:49
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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