Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İsrailli 'böcek' vekilden alçak saldırı!

İsrail'deki Likud Partisi milletvekili Oren Hazan'ın, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların ailelerine saldırdı.

26 Aralık 2017 Salı 02:44
İsrailli 'böcek' vekilden alçak saldırı!

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrailli milletvekili Hazan, Gazze'den gelerek İsrail'in Nefha Cezaevi'ndeki yakınlarını ziyaret etmek isteyen tutukluların ailelerinin bulunduğu otobüsü zor kullanarak durdurdu.

Otobüsün içine giren Hazan, tutuklu yakınlarına küfür ve hakaret içerikli sözler söyledi. Yerel basında yayınlanan bir görüntüde Hazan'ın otobüs içinde tutuklulardan birinin annesine yönelerek kadının ve ziyaret etmek istediği oğlunun ismini sorduğu yer alıyor.

İSRAİLLİ VEKİLDEN KÜSTAH SÖZLER

Hazan'ın "Böcek oğlun ne yaptı?" diye sorduğu, annesinin ise "Benim oğlum böcek değil. Soruna cevap vermeyeceğim." dediği görülüyor. Milletvekili Hazan'ın bunun üzerine Filistinli annenin oğluna hakaret içeren sözler söylediği, annenin ise milletvekiline karşılık verdiği duyuluyor.

Filistinli annenin kendisine karşılık vermesi üzerine görüntülerde Hazan'ın, "Ben milletvekiliyim" dediği, annenin ise "İster milletvekili ol ister Netanyahu ol. Bizim çocuklarımız sizin hepinizden daha üstün." ifadeleri yer alıyor.

Hazan, olayla ilgili daha sonra İsrail radyosunda yer alan açıklamasında, "Filistinlilere, Gazze'de 2014'ten bu yana alıkonulan İsrail askerlerinin yeri öğrenilmeden İsrail hapishanelerindeki çocuklarını ziyaret edemeyecekleri mesajını vermek istediğini" belirtti.

HAMAS'TAN HAZAN'A TEPKİ

Öte yandan Hamas sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, Hazan'ın yaptıklarına tepki göstererek, "Knesset milletvekilinin yaptıkları eşkıyalıktır. Barbarlıktır." ifadelerini kullandı.

Kasım, açıklamasında "Knesset üyesinin, tutuklu ailelerine saldırısı işgalcilerin ve liderlerinin, davranışlarındaki sadizmin bir göstergesi." ifadelerine yer verdi.

ULUSLARARASI KIZILHAÇ KOMİTESİ'NDEN AÇIKLAMA

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden yapılan açıklamada da "Ailelerin, cezaevlerindeki yakınlarını hiçbir müdahaleye maruz kalmadan güven içinde ziyaret etme hakkı vardır." denildi.

Açıklamada, yaşanan olayla ilgili İsrail makamlarıyla iletişime geçileceği belirtilerek, Komitenin ziyaret izinlerini organize ettiğini ancak güvenlik meselesinin İsrail'in sorumluluğunda olduğuna işaret edildi.

İsrail makamları, Uluslararası Kızılhaç Komitesi koordinasyonuyla sınırlı sayıda Filistinlinin, İsrail hapishanelerindeki yakınlarını görmelerine izin veriyor.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 02:44
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte Cumhurbaşkanı’nın özel rica ile istediği o ada
    1. İşte Cumhurbaşkanı’nın özel rica ile..
    2. Vladimir Putin'in en büyük rakibi..
    3. Araç sahipleri dikkat! Kötü sürücü..
    4. Gerginlikte 2. Perde! İki belediyenin..
    5. İşte ‘tek tipin’ detayları… Sadece o..
    6. ABD resmen yeni bir terör örgütü..
    7. ABD’ye o ülkeden tarihi rest!..
    8. Ünlü futbolcu itirafçı oldu… Tüm..
    9. Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe..
    10. Beyoğlu ve Çatalca’da başladı! Polis..
    11. Türkiye ile Rusya anlaştı… ABD..
    12. CHP’yi zora sokan 86 yıl önceki..
    13. 6284 sayılı düzenleme Mor Çatı’yı..
    14. İslam dünyasının lideri Türkiye olsun
    15. Hizb-ut Tahrir’e ‘Zek’ kumpası
    16. ‘Tek tip’ düşmanlar
    17. ‘Tam Bağımsızlık’ adımları hızlanıyor
    18. DHKP-C sevdalısı Kemalistler şokta!
    19. İHL’ler, medeniyet inşası görevi görüyor
    20. Özel okula karşı olan sendikacıya bak...
    Skandal kararı böyle duyurdu! ‘Talimatı verdim büyükelçilik Kudüs’e taşınacak’
    Skandal kararı böyle duyurdu! ‘Talimatı verdim büyükelçilik Kudüs’e taşınacak’
    Doğu Perinçek konuştu: Ancak silahla olur
    Doğu Perinçek konuştu: Ancak silahla olur
    Kendi isteğiyle teslim oldu! Tüm isimleri teker teker verdi
    Kendi isteğiyle teslim oldu! Tüm isimleri teker teker verdi
    O ülkede Türk birlikleri darbeyi önledi
    O ülkede Türk birlikleri darbeyi önledi
    ABD adına tehdit etti… ‘Ya teklifi kabul edin ya da…’
    ABD adına tehdit etti… ‘Ya teklifi kabul edin ya da…’

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
    Türkiye'nin konuştuğu an... Koruma zaafiyeti mi var?
    Türkiye'nin konuştuğu an... Koruma zaafiyeti mi var?
    Diriliş Ertuğrul hayranlarına senaristten müjde
    Diriliş Ertuğrul hayranlarına senaristten müjde