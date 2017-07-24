İsrailli bakandan küstah açıklama!

Aynı zamanda Meclis Dışişleri ve Savunma Komitesi Başkanı olan Hanegbi, İsrail Ordu Radyosu'na yaptığı açıklamada "Bu metal dedektörler kalacak" dedi.

'RAHATSIZ OLAN GİRMESİN'

Hanegbi, "Katiller bize katilleri nasıl arayacağımızı söyleyemez. Eğer Filistinliler bundan rahatsızsa camiye girmesinler." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusundan Tümgeneral Yoav Mordechai de Müslümanlardan kendilerine alternatifler sunmalarını talep etmiş ve "Çözümün elektronik, siber veya modern teknoloji ile yapılması gerekiyor. İsrail çözüm için hazır" demişti.

'İZİN VERİLMEYECEK'

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da, Mescid-i Aksa'nın kapılarında elektronik metal arama dedektörlerinin kurulmasına izin verilmeyeceğini söyledi.