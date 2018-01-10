İsrailli bakandan insanlık dışı açıklama: Ölme vakitleri geldi

Terör devleti İsrail'in Tarım ve Kalkınma Bakanı Uri Ariel Reshet, Bet radyosuna yaptığı konuşmada İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda kimsenin ölmemesine tepki gösterdi.



Filistinlileri "terörist" olarak nitelendiren işgalci rejimin bakanı, "Gazze'ye saldırıyoruz ve sadece duman ve ateş görüyoruz. Filistinlilerin yaralanma ve ölme zamanı geldi" dedi.





En iyi savunmanın saldırı olduğunu da belirten Reshet, Gazze'ye daha fazla saldırının düzenlenmesi gerektiğini sözlerine ekleyerek adeta iç pisliğini dışa vurdu.