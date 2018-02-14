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İsrailli Bakan fena saçmaladı: Yahudileri korumalı!

Terör devleti İsrail'in Adalet Bakanı Ayelet Shaked, “İnsan hakları ihlalleri pahasına da olsa İsrail Yahudi çoğunluğunu korumalıdır” dedi.

14 Şubat 2018 Çarşamba 14:41
İsrailli Bakan fena saçmaladı: Yahudileri korumalı!

Terörist devlet İsrail'in Adalet Bakanı Ayelet Shaked, İsrail meclisinde yaptığı konuşmada, insan hakları ihlali pahasına da olsa İsrail’in Yahudi çoğunluğu ve demokrasisini sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Aşırı sağ parti, Vatan Partisi’nin milletvekili olan Shaked, Yahudi kanunlarının meclis kanunlarının üstünde ve Yahudi halkı için 'milli vatan' kavramını resmi olarak kabul eden 'Yahudi Millet-Devlet' kanununu savunduğu konuşmasında İsrail’in, insan hakları pahasına da olsa, Yahudi çoğunluğunu sürdürmesi gerektiğini söyledi. Ayelet Shaked, İsrail devletinin İsrail’in bir Yahudi devleti olma karakterini sürdürmesini için bazen eşitlik ilkesinin görmezden gelinmesi gereken yerler olduğunu söyledi. Ayelet Shaked, "İsrail bir Yahudi devletidir, o bir milletler devleti değildir. Yani, bütün milletler için değil bütün vatandaşlar için eşit haklar vardır” dedi.

YASA TASARISI MECLİSTE GÖRÜŞÜLÜYOR

İsrail parlamentosu tarafından onaylanması gereken Milli Devlet Kanunu, geçen Mayıs ayında Knesset’e bir defa görüşüldü. Kanun, devletin kendi geleceğine karar vermesi yalnızca İsrail halkına ait olduğunu öngörüyor. Bu kanuna göre İsrail’in işgali altında yaşayan 1 milyon 700 bin Filistinlinin dili olan Arapça, resmi dil olarak kabul edilmiyor.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 14:41
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  5. Ayelet Shaked

YORUM YAZ

  • KAYAKAYA46 dk önce
    Heryerde yalan basın ve haber ve yalan tarih üreteen ,devletlere zorla kabulettiren ; sözde soykırım ile dünyahükmetmek amacında olup masum gibi görünerek küçük devlet görümü ile bütün devletlerin önemli kesimlerine yerleşmiş ekonomisi yahudileşmiştir. DÜNYAYI BİRBİRİNE KIRDIRACAK YAHUDİLERİN PARÇALANMALI OYUNLARI BOZULMALI YAHUDİ ŞİRKETLERİ PARÇALANMALI , TÜM İSTİHBARATI YAKALANANLAR TELEF EDİLMELİ..
  • hasanhasan53 dk önce
    Korunmak istiyorsanız gargat agacı dikin bol bol.. Zaman yaklasıyor..
  • IkraIkra58 dk önce
    Nazilerde boyle yapmisti..sonlarina bakmadiniz mi?
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