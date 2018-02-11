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İsrailli bakan açık açık tehdit etti: İran'a açık bir mesaj

Gündeme dair yorumlarda bulunan İsrail İstihbarat Bakanı İsrael Katz, İran'ı açıkça tehdit etti. Katz, Suriye'deki hedeflerin vurulmasının İran'a açık bir mesaj olduğunu söyledi.

11 Şubat 2018 Pazar 14:56
İsrailli bakan açık açık tehdit etti: İran'a açık bir mesaj

İsrail İstihbarat Bakanı İsrael Katz, Suriye'deki hedeflerin vurulmasının İran'a açık bir mesaj olduğunu söyledi.

İsrail F-16'sının Suriye tarafından düşürülmesinin ardından İsrail İstihbarat Bakanı İsrael Katz'dan açıklama geldi.

Katz, "Suriye'deki İran hedeflerinin vurulması askeri üsse izin verilmeyeceği ve provokasyona karşı kararlılıkla mücadele edileceğine yönelik İran'a açık bir mesaj" dedi.

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Katz, "Onlar ve biz ne vurduğumuzu biliyoruz. İsrail'in bu alanları nasıl vurduğunu anlamak ve sindirmesi biraz zaman alacak. Vurulan alanlar gizli olan üslerdi ve her şeyi bulabilme yeteneğine sahibiz. Dün de bunu kanıtladık" ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 14:56
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  2. İran
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