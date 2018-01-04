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İsrail'le yapılan 500 milyon dolarlık anlaşma iptal edildi

Hindistan Savunma Bakanlığı, İsrail'den tedarik etmeyi planladığı 500 milyon dolarlık Spike füzesi konusunda fikir değiştirdi.

04 Ocak 2018 Perşembe 18:15
İsrail'le yapılan 500 milyon dolarlık anlaşma iptal edildi

2017 yılı mart ayında açıklanan tedarik planı, 321 Spike füze rampası, 8 bin 356 adet füze, 15 eğitim simülatörü ve ilgili ekipmanları kapsıyordu. Ayrıca, devlete ait Bharat Dynamics Limited'e teknoloji transferi altında ilave bin 500 fırlatma sistemi ve yaklaşık 30 bin ilave füze imal etme opsiyonu da söz konusuydu.

C4Defence'ın haberine göre, Hindistan Savunma Bakanlığı, karar değişikliğine dair henüz bir yorum yapmadı.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 18:15
  1. hindistan
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