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İsrail'le gizli temas kuran İngiliz bakan

Birleşik Krallık Uluslararası Kalkınma Bakanı Priti Patel'in İsrail'de yürüttüğü gizli temaslar ülkede tartışma oluşturdu.

03 Kasım 2017 Cuma 17:44
İsrail'le gizli temas kuran İngiliz bakan

Birleşik Krallık Uluslararası Kalkınma Bakanı Priti Patel’in Dışişleri Bakanlığına bildirmeden İsrail’de 2 gün boyunca temaslarda bulunduğu belirtildi.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’nin haberine göre Patel, ağustos ayında tatil için gittiği İsrail'de aralarında bir siyasi parti lideriyle buluşmanın da yer aldığı bir dizi temasta bulundu.

Habere göre, Patel’in İngiliz Dışişleri Bakanlığına haber vermeksizin gerçekleştirdiği görüşmelerde kendisine "İsrail’in Muhafazakar Dostları" (CFI) adlı lobi grubunun onursal başkanı Lord Stuart Polak eşlik etti.

Patel'in İsrail temaslarının Dışişleri Bakanlığında ve kendi partisinin milletvekilleri arasında rahatsızlık yarattığı belirtiliyor.

PATEL'E TEPKİ

BBC’ye konuşan, adı açıklanmayan bir İngiliz Bakan, Patel’in İsrail temaslarını “rezalet” diye nitelendirerek “Kendisi kabinede yer alıyor. Böyle bir şey yapamaz. Bu, bağışçılarla ve nüfuzla ilgili bir konu." dedi.

Patel’i eleştiren bir eski Bakan da "İngiltere’nin büyük yardım bütçesini yöneten önemli bir bakan İsrail’deki aile tatili sırasında 48 saat ortadan kaybolur ve İsrail için lobi yapan birinin kanatları altına girerse, bu Ortadoğu’nun geri kalanı için hangi mesajı verir?" ifadelerini kullandı.

İsrail'de Yeş Atid Partisi Genel Başkanı Yair Lapid ile bir araya geldiği belirtilen Patel'in, ayrıca aralarında engellilere yönelik teknolojiler geliştiren Beit Issie Shapiro (BIS) ile Afrika'da güneş enerjisi ve suyla ilgili teknoloji geliştiren "Innovation : Africa"nın da bulunduğu bazı sivil toplum kuruluşlarını ve şirketleri ziyaret ettiği kaydedildi.

LİDER ADAYI

Patel'in İsrail görüşmelerinde, kendi bakanlığının yetki alanına giren konuların ele alındığı ve İngiliz Bakan'ın muhataplarına bakanlık sıfatıyla sözler verdiği öne sürüldü.

Bir dönem "İsrail'in Muhafazakar Dostları" grubunun başkan yardımcılığını da yapan Patel'in, İngiltere'nin Filistin’e ayırdığı yıllık 68 milyon sterlinlik yardım bütçesini küçültmeye çalıştığı iddia ediliyor.

Adı İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Partinin lider adayları arasında da geçen Patel, İsrail lobisiyle yakın ilişkisini liderlik yarışında kendisine bağış ve nüfuz kazanmak için kullanmakla suçlanıyor.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 17:44
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