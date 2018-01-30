İsrail'in Ürdün'deki büyükelçiliği tekrar açıldı

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon yaptığı yazılı açıklamada, "Ürdün'deki elçiliğimiz açılmıştır." ifadesini kullandı. Elçiliğin "aşamalı olarak açıldığını" vurgulayan Nahshon, daha fazla bilgi paylaşmadı.

İsrail devlet radyosu da İsrailli diplomatların Ürdün'e geçtiklerini belirtirken, yeni büyükelçinin hâlâ belirlenmediğini ifade etti.

Ürdün makamları 18 Ocak'ta, İsrail hükümetinin Ürdün vatandaşları Muhammed el-Cevavde ile Beşşar el-Hamarine'nin Temmuz 2017'de İsrail'in Amman Büyükelçiliğinde, hâkim Raid Ziayter'in de Mart 2014'te Batı Şeria-Ürdün sınırında İsrail askerlerince öldürülmesinden ötürü özür dilediğini açıklamıştı.

İsrail Başbakanlığı ise 2014 ve 2017 yıllarında üç Ürdün vatandaşının İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürülmesinden dolayı Ürdün ile anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

Ürdün ile varılan anlaşma üzerine Amman'daki İsrail büyükelçiliğinin derhal normal çalışmalarına döneceği belirtilmişti.

İSRAİL ÖZÜR DİLEDİ İDDİASI

Ürdün haber ajansı PETRA'da yer alan haberde ise İsrail hükümetinin, üç Ürdün vatandaşının İsrail askerlerince öldürülmesinden dolayı özür dilediği, söz konusu olaylarla ilgili yasal prosedürü uygulama ve ölenlerin ailesine tazminat ödeme sözü verdiği kaydedilmişti.

İsrail'in Amman'daki büyükelçilik kompleksinde, 24 Temmuz 2017'de güvenlik görevlisi ile elçilik binasındaki bir daireye mobilya monte etmek için gelen iki Ürdünlü marangozdan biri arasında, "teslimatın gecikmesi" nedeniyle sözlü tartışma yaşanmıştı. Marangozun, tornavidayla yaraladığı güvenlik görevlisinin ateş açarak karşılık verdiği, olayda bir marangozla o sırada orada bulunan daire sahibinin vurulduğu ve kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettikleri açıklanmıştı.

Ürdünlü hâkim Ziayter ise 10 Mart 2014'te Batı Şeria-Gazze sınırındaki Kral Hüseyin Köprüsü Sınır Kapısı'nda öldürülmüştü.