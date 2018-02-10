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İsrail'in tehdidine İran'dan ilk açıklama!

Terör devleti İsrail'in ordu sözcüsü Albay Jonathan Conricus, Suriye'de savaş uçaklarının düşürülmesi sonrası bir açıklama yapmıştı. Concirus, yaptığı açıklamada adeta tehditler savurmuş ve İsrail'in "ağır bedel ödetmeye" hazır olduklarını ama gerilimi tırmandırmak istemediklerini söylemişti. Concirus'un bu tehditlerine İran'dan ilk açıklama geldi.

10 Şubat 2018 Cumartesi 14:29
İsrail'in tehdidine İran'dan ilk açıklama!

İsrail Ordu Sözcüsü'nün tehditlerine İran'dan ilk açıklama geldi. 

Kuyruk acısı olan İsrail'den açıklama: Ağır bedel ödetmeye...

İsrail İran'da rejime ait 12 hedefi vurdu. İsrail'in Suriye topraklarında bir insansız hava aracı düşürdüğünü duyurması ve İsrail'e ait bir F-16'nın Suriye hava savunma sistemleri tarafından düşürülmesinin ardından İran'dan açıklama geldi.

Devrim Muhafızları'ndan Hüseyin Selami yaptığı açıklamada "İsrail yalancı, yaptıkları hiçbir açıklamaya güvenmiyoruz" ifadelerini kullandı. Selami İran'ın bölgedeki tüm ABD üslerini vurabilecek durumda olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 14:29
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • yorgunyorgun2 sa önce
    Lafla olmaz yapacan yılladır hırlıyon hep boş Türkiyeden ibret alın gafiller vesselam
  • Bekir BuğraBekir Buğra2 sa önce
    İsrail uçağı düştükten sonra gerilimi tırmandırmak istemiyoruz demesi Korktuğunun açįk delilidir :)
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