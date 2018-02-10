İsrail'in tehdidine İran'dan ilk açıklama!

İsrail Ordu Sözcüsü'nün tehditlerine İran'dan ilk açıklama geldi.

Kuyruk acısı olan İsrail'den açıklama: Ağır bedel ödetmeye...

İsrail İran'da rejime ait 12 hedefi vurdu. İsrail'in Suriye topraklarında bir insansız hava aracı düşürdüğünü duyurması ve İsrail'e ait bir F-16'nın Suriye hava savunma sistemleri tarafından düşürülmesinin ardından İran'dan açıklama geldi.

Devrim Muhafızları'ndan Hüseyin Selami yaptığı açıklamada "İsrail yalancı, yaptıkları hiçbir açıklamaya güvenmiyoruz" ifadelerini kullandı. Selami İran'ın bölgedeki tüm ABD üslerini vurabilecek durumda olduğunu söyledi.