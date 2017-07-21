'İsrail'in siyonist plan ve politikalarını reddediyoruz'

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistinli ulusal ve İslami grupları, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamalarına karşı strateji belirlemek için Mısır veya Lübnan'da toplanmaya çağırdı.

Heniyye, Gazze kentindeki Ömer Camii'nde okuduğu hutbede, söz konusu toplantının "Mescid-i Aksa'yı işgal etmeyi amaçlayan siyonist planlara karşı siyaset ve strateji belirlemeyi” hedeflediğini söyledi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'daki planlarını uygulamasına Hamas'ın izin vermeyeceğini vurgulayan Heniyye, "İsrail'in Mescid-i Aksa'daki tüm uygulamalarını, siyonist plan ve politikalarını reddediyoruz. Halk tüm bu planların başarısız olacağını söylemek için sokaklara dökülmüştür. Planlarınızı uygulamaya koyamayacaksınız." ifadelerini kullandı.

'Siyonistleri tanımayacağız'

İsrail'le "tarihi uzlaşı" projelerini de kabul etmediklerini kaydeden Heniyye, "Yeniden vurguluyoruz. Ne siyonist düşmanla tarihi uzlaşıya evet deriz, ne de onu tanımaya." diye konuştu.