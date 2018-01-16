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İsrail'in sinsi planı ortaya çıktı

İsrail'in bazı Arap ülkeleriyle bağlantısının sağlanacağı yeni bir demiryolu inşa etmeyi planladığı iddia edildi.

16 Ocak 2018 Salı 18:51
İsrail'in sinsi planı ortaya çıktı

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, İsrail'i Ürdün'e, oradan da Irak ve Suudi Arabistan'a bağlayacak demiryolu projesi için ilk adımın, İsrail Parlamentosu Knesset'te onaylanan 2019 bütçesine söz konusu hat için 4,5 milyon dolar tahsis edilmesini içeren bir madde konulmasıyla atıldığı öne sürüldü.

Haberde, projenin ilk kısmının Bisan kentinde (İsrail'in kuzeyi) demiryolu istasyonunun açılması ve hattın oradan Ürdün sınırındaki Şeyh Hüseyin Sınır Kapısı'na iletilmesinden oluştuğu belirtildi. İsrail'in halihazırda Irak, Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerine Ürdün üzerinden mal sevkiyatı yaptığı aktarılan haberde, İsrail ile anlaşmaya varmaları durumunda demiryolu hattının Irak ve Suudi Arabistan'a kadar uzatılabileceği kaydedildi.

Hattın İsrail sınırlarındaki uzunluğunun 15 kilometre olacağı ve köprü ile tünelleri kapsayacağı kaydedilen haberde, demiryoluyla hem yolcu hem de yük taşımacılığı yapılacağı bilgisi paylaşıldı.İsrail'in, Körfez ülkeleri ile Irak'ın dışarıya ihraç ettiği malların İsrail limanları üzerinden nakliyatının yapılması için El-Celil bölgesinde ticari sınır kapısı açacağı duyuruldu.

Söz konusu Arap ülkeleri arasında sadece Ürdün'ün, (1994'te iki devlet arasında imzalanan anlaşma doğrultusunda) İsrail'le bağlantısı bulunuyor.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 18:51
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