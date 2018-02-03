İsrail'in sinsi planı! Meşrulaştırmaya çalışıyor...

Basına sızan rapora göre bu durum İsrail tarafından siyasi bir araç olarak kullanılıyor. Euronews'in haberine göre Filistin'in İtalya büyükelçisi Mai Alkaila konuyu değerlendirdi: "İsrail tarihi tahrif etmeye çalışıyor. Batı Şeria'daki yerleşimci sayısını artırmaya çalışıyorlar. Böylece Batı Şeria'da demografik değişiklik yaşanacak. Birleşmiş Milletler'in desteklediği Uluslararası hukuka göre bu durum yasalara aykırı."

İsrailli yetkililer basına sızan rapor ile ilgili yorum yapmak istemedi.

Avrupalı diplomatlar raporda bölgede durumun giderek kötüleştiğini ve barışa dair umutların azaldığını ifade etti.

O ŞİRKETLER KAR ALİSTEDE

Bu arada Filistin'deki yasadışı yerleşimler ile ilgili faaliyet gösteren yaklaşık 200 şirket Birleşmiş Milletlerin hedef tahtasında bulunuyor. BM, Fransa, Almanya ve Hollanda dahil 19 ülkede faaliyet gösteren şirketleri İsrail'in yerleşim yerleri ile irtibatları sebebiyle kara listeye aldı.