İsrail'in kara kutusu: 5 bin bebek yıllardır kayıp

aşkenazi aileler diyor yazının sonunda uzunyıllar osmanlıda yaşamış ve üst düzey yetkilere sahip bir cemeat aşkenazi ve yemenli çocuklar kaçırılan! Büyük ortadoğu planının bir parçası ola bilir bence osmanlı kültürü ve müslüman gibi yetişmek ve sonrası malummm işlamı ve müslümanları ve Türkiye yi böl parçala yok et. Senaryo geniş istediğin gibi yaz geririsi sana kalmış. Bu adamlar 100-200 yıllık plan yaparlar bizim gibi günlük değil. Sonra sofu Mehmet-hacı ali-hoca hasan-alim murat-şeyh feridun-vekil hakan Bey-müdür sami bey vs vs dediğimiz zevatlar bakmışşınki yemenli kaçırılan çocuklar çıkmış.????Cevapla
Eklenme: 28 Aralık 2016, 06:31
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İsrail'de 1950'li yıllarda çoğu Yemenli 5 bin Yahudi bebek kayboldu. Ailelerin çoğu çocuklarının İsrail hükümeti tarafından kaçırıldığını veya evlatlık verildiğini düşünse de çocuklarının akıbetleri hakkında ne olduğunu bilmiyorlar.
Daha öncesinde kayıp Yahudi çocuklarla ilgili komisyon kuran İsrail, 5 bin çocuğun gizemli bir şekilde kaybolmasına ilişkin, "Hiç bir şey olmadı", "Geçmiş hakkında yakınmayı bırakın" ve, "Ne olduğunu asla bilemeyeceğiz" şeklinde açıklamalar yaptı.
Bugünlerde yeniden gündeme gelen mesele şöyle: Çoğu Yemen Yahudisi olmak üzere 5 bin bebek, 1948-1954 yılları arasında İsrail'de gizemli bir şekilde kayboldu. Çocukların neredeyse tamamı, çeşitli hastalıklar nedeniyle tedavi gördükleri hastanelerde kaybolduğu belirtilirken, bebeği kaybolan aileler o günleri şu ifadelerle anlatıyor:
"Çocuklarımızı hastaneye götürdük. Kısa bir süre sonra bize öldüklerini söylediler. Çocuklarımızı defnetmek için cesetlerini istediğimizde ise, 'Zaten defnedildiler' cevabını verdiler."
Kayıp çocukların aileleri, çocuklarının ölmüş olabileceklerine kesinlikle inanmıyor. Birçoğu, çocukların kaçırıldığını, uzak yerlere gönderildiğini veya evlatlık olarak satıldıklarını düşünüyor.
Geçtiğimiz yıllarda, İsrail yönetimi, çoğu Yemenli olan Yahudi ebeveynlerin baskısı sonucu 3 farklı soruşturma açmak zorunda kaldı. Soruşturmalardan birinde sadece ebeveynler dinlendi, son açılan soruşturmada ise, aileler dışında siviller ve çocukların kaybolduğu dönemde hastane çalışanlarının da ifadeleri alındı. Daha sonra bu ifadelerin kamuya açıklanmaması ve 2066 yılına kadar arşivlerde kalması için olağanüstü bir karar alındı.
Temmuz 2016'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrailli Bakan Tzachi Hanegbi'yi Yemenli kayıp çocuklar meselesini soruşturmak için görevlendirmiş ve kamuya açılıp açılmayacağını araştırmasını istemişti. Hanegbi ise kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, İsrail'in çocukları kaçırdığını itiraf ederek şu ifadeleri kullanmıştı:
1948-54 yılları arasında bin 500 Yemenli Yahudi çocuğun ailesinden kaçırılarak, İsrail'deki aşkenazi ailelere teslim edildiğini ima etti. Çocukların kaderi ile ilgili soruları cevaplamaktan kaçınan Hanegbi, ısrarlı sorulara rağmen "Asla bilemezsiniz" dedi.
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