İsrail'in Haifa Limanına ceza

İsrail Çevre Koruma Bakanlığı, Haifa Limanı'nı, hava kirliliği düzenlemelerini ihlal etme nedeniyle 570 bin dolar cezaya çarptırıldı.

İsrail Çevre Koruma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ceza nedeni olarak, yükleme ve boşaltmaların uygunsuz bir şekilde yapılması, yükleme yaparken oluşan toza karşı alınan önemlerin yetersiz olması, hava temizleme ürünlerinin yetersiz olması veya çalışmaması ve havadan alınan örneklerin yetersiz olması gösterildi.

Çevre Koruma Bakanı Zeev Elkin, 'Yasayı çiğneyen ve çevreye ve halk sağlığına zarar veren her hareketi çok ciddiye alıyoruz. Gelecekte çevre koruma yasalarını büyük ya da küçük herhangi bir yasasını ihlal edenlere şiddetli yaptırımlar uygulayacağız.' dedi ve Haifa Limanı'nın 2016 yılının sonuna kadar gerekli düzenlemeleri yaptığını belirtti.