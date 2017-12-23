Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İşgal devleti İsrail'in gözaltına aldığı Türklerin kim olduğu ortaya çıktı

İşgal devleti İsrail’in gözaltına aldığı Türk'ün Brüksel'de yaşayan iş adamları Mehmet Gargılı ve Abdullah Kızılırmak olduğu öğrenildi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 15:37
İşgal devleti İsrail'in gözaltına aldığı Türklerin kim olduğu ortaya çıktı

Terör devleti İsrail polisi, cuma namazı ardından Filistinlilerin gösterilerine destek veren Belçikalı Türk gurbetçi grubu tartakladı. Gözaltına alınan 14 kişiden 12'si serbest bırakıldı. 2 gurbetçinin hala gözaltında olduğu belirtildi.

İsrail polisi tarafından gözaltına alına kişilerin Brüksel’deki Türk iş adamları Mehmet Gargılı ve Abdullah Kızılırmak olduğu kesinleşti. Mehmet Gargılı Cumhurbaşkanlığı sistemi referandumunda kamyonları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resimleriyle kaplayarak, Belçika’nın, Türk siyasetçilerinin konuşma yasağını protesto etmek için Brüksel’de dolaştırırken PKK’lılar tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan da Brüksel temasları sırasında Mehmet Gargılı’yı kabul ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunmuştu.

İsrail'de gözaltına alınan 2 Türk için Belçikalı ve Türk makamların devreye girdiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 15:37
  1. İsrail
  2. Belçika
  3. Türk iş adamı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'nin BM temsilcisini telefonda fena işlettiler
    1. ABD'nin BM temsilcisini telefonda fena..
    2. Hindistan ve Pakistan ordusu arasında..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tümen..
    4. Pensilvanya dediler Umre çıktı
    5. Başbakan Yıldırım, Karabük Valiliğini..
    6. Gazişehir Gaziantep sahasında Çaykur..
    7. ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı
    8. İstanbulspor sahasında Elazığspor'a..
    9. Lider, Adana'da yara aldı
    10. Mescid- Aksa'da gözaltına alınan..
    11. İsrail'de gözaltına alınan Türk..
    12. Ünlü piyanist Blet’den İsrail’i boykot..
    13. Flaş 'bitcoin' iddiası: Bir gecede...
    14. Süper Lig'de muhteşem Kudüs koreografisi
    15. Pamuk şeker kavgası kanlı bitti: 2..
    16. İstanbul Öğretmen Akademisi için..
    17. Hayalinizdeki bölüm hangi puan türünde?
    18. Akşener'den tuhaf iddia: 15 Temmuz..
    19. Filipinlerde korkunç bilanço: Ölü..
    20. Çocuklarda hangi tür kusma, hangi..
    Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
    Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
    ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
    ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
    ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
    ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
    Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
    Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
    BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'
    BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
    CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
    CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
    Fatih Portakal Kudüs’teki bu görüntüyü hazmedemedi
    Fatih Portakal Kudüs’teki bu görüntüyü hazmedemedi