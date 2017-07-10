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İsrail'in Gazzeli hastalara yurt dışı yasağı

Gazze Şeridi’nde 20 kanser ilacının tedariğindeki sıkıntı nedeniyle hastaların zorluk çektiği bildirildi.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 22:04
İsrail'in Gazzeli hastalara yurt dışı yasağı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra tarafından yapılan yazılı açıklamada, 20 kanser ilacının yeteri kadar temin edilememesi nedeniyle kanser hastalarının zorluk çektiği belirtildi.

İlaç eksikliğinin, Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümetinin yurt dışında tedavi için sevk izinlerini azaltmasından kaynakladığı ifade edilen açıklamada, uluslararası ve hukuk kuruluşlarından Filistinli hastaları kurtarması, gerekli ilaçları göndermesi ve tedavi olmak için yurt dışına çıkmalarına izin verilmesi istendi.

Filistin Sağlık Bakanlığına göre Gazze’de her yıl bin 500 kişiye kanser tanısı konuluyor.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 22:04
  1. Filistin Ulusal Uzlaşı
  2. Gazze
  3. Eşref el-Kudra
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