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İsrail'in F-16'sı düştüğü açıklandı!

İsrail-Suriye sınır bölgesinde olağanüstü hareketlilik var, bir İsrail F-16'sının düştüğü açıklandı. Bölgede yaşayanlar çok sayıda patlama sesi duyduklarını aktarıyor.

10 Şubat 2018 Cumartesi 08:30
İsrail'in F-16'sı düştüğü açıklandı!

İsrail ordusu, iç savaş ülkesi Suriye'de İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdü.

Bölgede tansiyonun bir anda fırlamasına yol açan olay, bu sabah saatlerinde gerçekleşti.

Dakikalar sonra bir İsrail F-16'sının düştüğü ve pilotların yaralı olarak kurtulduğu duyuruldu.

İsrail medyası, Suriye tarafından fırlatılan füzelerin ülkenin kuzeyinde kırmızı alarm sirenlerin çalmasına yol açtığını bildiriyor. Sirenlerin çaldığı ilk yer, Golan Tepeleri'ndeki Beyt Şean oldu, ardından diğer yerlerde siren sesleri duyuldu.

Sınırda yaşayan bölge sakinleri, son yarım saatte çok sayıda patlama sesi duyduklarını aktarıyor.

İsrail, iç savaşın sürdüğü Suriye'ye son yıllarda çok sayıda füze saldırısı düzenledi ve birçok askeri hedef vurdu.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 08:30
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  2. suriye
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