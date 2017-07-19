İsrailin çıkarları için ABD İle her şeyi yaptık

Haaretz gazetesi, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun, Rusya ile ABD’nin, İran’ın Suriye’deki varlığını teminat altına alan ateşkes anlaşmasına karşı olduklarını söylediğini aktardı.

Konuyla ilgili gazetecilere konuşan Lavrov “Netanyahu’nun tam olarak ne söylediğini bilmiyorum. Ancak ABD ile birlikte İsrail’in güvenlik konusundaki çıkarlarının göz önünde bulundurulması için elimizden geleni yaptığımız konusunda temin edebilirim” dedi.

Lavrov, 7 Temmuz’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında ateşkese yönelik imzalanan anlaşma öncesinde, İsrail de dahil ilgili tüm tarafların katılımıyla bir hazırlık çalışması gerçekleştirildiğini ifade etti.