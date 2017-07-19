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İsrailin çıkarları için ABD İle her şeyi yaptık

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile ABD’nin, Suriye’nin güneybatısında oluşturulması üzerinde anlaştığı ateşkes ve çatışmasız bölgesinde İsrail’in çıkarlarının göz önünde bulundurulması için elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 18:33
İsrailin çıkarları için ABD İle her şeyi yaptık

Haaretz gazetesi, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun, Rusya ile ABD’nin, İran’ın Suriye’deki varlığını teminat altına alan ateşkes anlaşmasına karşı olduklarını söylediğini aktardı.

Konuyla ilgili gazetecilere konuşan Lavrov “Netanyahu’nun tam olarak ne söylediğini bilmiyorum. Ancak ABD ile birlikte İsrail’in güvenlik konusundaki çıkarlarının göz önünde bulundurulması için elimizden geleni yaptığımız konusunda temin edebilirim” dedi.

Lavrov, 7 Temmuz’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında ateşkese yönelik imzalanan anlaşma öncesinde, İsrail de dahil ilgili tüm tarafların katılımıyla bir hazırlık çalışması gerçekleştirildiğini ifade etti.

 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 18:33
  1. İsrail
  2. Lavrov
  3. Haaretz gazetesi
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