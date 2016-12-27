İsrail’in Birleşmiş Milletler kararına tepkisi sürüyor

Geçtiğimiz hafta BMGüvenlik Konseyi, İsrail’den yasa dışı eylemlerine son vermesini isteyen bir karar geçirmiş, oylamada ABD kararı veto etmek yerine çekimser kalmıştı. Bu gelişmelerin üzerine İsrail, karar lehine oy kullanan ülkelerle bağlarını azaltma kararı aldı. Dışişleri Bakanlığı, çalışanlarına yerleşim alanlarının genişletilmesine karşı çıkan ülkelere ziyaretleri sınırlandırma tavsiyesinde bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon, gazetecilerine gönderdiği mesajında, İsrail’in ziyaret ve elçiliklerle olan çalışmaların “geçici olarak zayıflatıldığı” ifade etti. Dışişleri Bakanı Yardımcısı Tzipi Hotovely ise İsrail’in pozisyonunu açıklamaya başlarken fırsatları kaçırabileceğini dile getirerek, “İsrail’i çantada keklik gibi göremezsiniz” dedi.
Eklenme: 27 Aralık 2016, 16:06
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