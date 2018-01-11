İsrail'i titretmişti! İngiltere'den şaşırtan açıklama

İsrail devletinin kurulmasına en büyük paya sahip ülke olan İngiltere’nin Ortadoğu’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt, İsrail’in 16 yaşındaki Ahed et-Temimi’yi tutuklamasıyla ilgili, “Orada asker olmamalıydı, genç kadın da yaptığı şeyi yapma ihtiyacı duymamalıydı.” dedi.

Bakan Burt, İngiliz Parlamentosunda bir milletvekilinin sorusu üzerine İsrail tarafından tutuklanan ve askeri mahkemede yargılanan Temimi ile ilgili değerlendirmede bulundu.

İşçi Partili Milletvekili Julie Elliott, Burt’e, “Sayın Bakan, 4. Cenevre Konvansiyonu'nun 76. maddesine aykırı olarak 16 yaşındaki Ahed et-Temimi’nin İsrail’de tutukluluğunun devam etmesi konusundaki infialimi paylaşıyor mu? Bu konuyu ve kaygılarımızı İsrail hükümetiyle görüşmede gündeme getirecek mi?” diye sordu.

Hem Temimi ailesini hem de bölgeyi tanıdığı belirten Burt, “Bu baştan sona mutsuz bir öykü. Gerçek şu ki orada asker olmamalıydı ve genç kadın da yaptığı şeyi yapma ihtiyacı duymamalıydı.” yanıtını verdi.

Burt, bu olayla ilgili şikayetlerini dile getirdiklerine dikkati çekerek, "İsrail’in, hakkı olduğu üzere, yasaları uyguluyor olması önemli ancak olayın bütününün görüntüsünü izlediğimizde, bunun asla olmaması gerektiği görülüyor. Bu sorunun çözümü için çalışmamız, bu gençlerin de yapmakta olduklarını yapmak zorunda kalmaması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

İsrail askerleri, Temimi'yi 19 Aralık'ta Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına almıştı. Tutuklu olarak askeri mahkemede yargılanan Temimi’nin duruşması son olarak 15 Ocak’a ertelenmişti.

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.