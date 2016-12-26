İsrail'i korku sardı! İkinci tokat gelebilir

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail-Filistin sorununun çözümü için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) ABD tarafından yeni bir karar tasarının sunulması yönünde endişe taşıdığı belirtiliyor.

İsrail devlet radyosunun, bazı İsrailli kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail Güvenlik Kabinesi dün akşam Netanyahu başkanlığında yaptığı toplantıda, Barack Obama yönetiminin BMGK'ya "İsrail-Filistin sorununun çözümü için müzakerelerin yeniden başlama kriterlerini belirleyecek" bir karar tasarısı sunma ihtimalini görüştü.

"NETANYAHU DERİN ENDİŞE DUYUYOR"

Haberde, Netanyahu'nun, Obama'nın başkanlık süresi sona ermeden İsrail'e yeni bir "siyasi tokat" atması yönünde endişe taşıdığı aktarıldı.

Mısır tarafından çarşamba günü BMGK'ya sunulan ve daha sonra yine Mısır'ın talebi üzerine ertelenen oylama, bu defa karar tasarısına destek veren Yeni Zelanda, Malezya, Venezuela ve Senegal tarafından BMGK'ya getirilerek oylanmıştı.

İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, 14 oyla BMGK'da kabul edilmişti.

Şimdiye kadar BMGK'da İsrail'e yönelik eleştirilerin karşısında duran ABD, oylamada kararı veto etmek yerine ilk kez çekimser kalmıştı.

Kararın ardından Netanyahu, bugün ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi Dan Shapiro'yu, "durumu açıklama toplantısına" çağırmıştı.

İsrail makamları dün de karar tasarısına "evet" oyu kullanan ülkelerin büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

ABD Başkanı Obama'nın 20 Ocak tarihine kadar görevini sürdüreceği açıklanmıştı.