İsrail’i boykot etmek suç hâline geliyor!

ABD’de Filistin topraklarını işgal ettiği gerekçesiyle İsrail’in boykot edilmesini “suç” kapsamına alan bir yasa tasarısına destek artıyor.

Huffington Post sitesinde yer alan habere göre, yasa tasarısı bu hâliyle kabul edilirse işgalci İsrail’e karşı başlatılan uluslararası boykot kampanyalarına destek verenler suç işlemiş sayılacak.

Söz konusu tasarı, yasayı ihlal edenlere 250 bin ila 1 milyon dolar arasında değişen para cezası ile 20 yıllık hapis cezası öngörüyor.

Tasarıya Demokrat senatörlerden Benjamin Cardin ile Demokratların lideri Chuck Schumer de destek veriyor.

Tasarı, İsrail ve İsrail işgali altında bulunan topraklar nedeniyle bu ülkeye karşı uluslararası organizasyonlar tarafından başlatılan boykot kampanyalarına ABDvatandaşlarının katılımını yasaklıyor.

Söz konusu anti demokratik adımın arkasında ABD’de İsrail yanlısı lobicilik faaliyetleriyle bilinen AIPAC kuruluşu var. AIPAC, senato üyelerine gönderdiği mektupta Benjamin Cardin’in sponsorluğunu yaptığı tasarıya destek verdiklerini belirtti.

Cumhuriyetçilerin çoğunluğunun destek vermesi beklenirken tasarıya Demokratlar arasında da desteğin artması tartışma ve endişelere neden oldu.