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İsrail’i boykot etmek suç hâline geliyor!

ABD’de bir yasa tasarısı, Filistin topraklarını işgal eden İsrail’i boykot edenlerin 250 bin ila 1 milyon arasında değişen para cezası ile 20 yıllık hapis cezası ile cezalandırılmalarını öngörüyor.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 18:45
İsrail’i boykot etmek suç hâline geliyor!

ABD’de Filistin topraklarını işgal ettiği gerekçesiyle İsrail’in boykot edilmesini “suç” kapsamına alan bir yasa tasarısına destek artıyor.

Huffington Post sitesinde yer alan habere göre, yasa tasarısı bu hâliyle kabul edilirse işgalci İsrail’e karşı başlatılan uluslararası boykot kampanyalarına destek verenler suç işlemiş sayılacak.

Söz konusu tasarı, yasayı ihlal edenlere 250 bin ila 1 milyon dolar arasında değişen para cezası ile 20 yıllık hapis cezası öngörüyor.

Tasarıya Demokrat senatörlerden Benjamin Cardin ile Demokratların lideri Chuck Schumer de destek veriyor.

Tasarı, İsrail ve İsrail işgali altında bulunan topraklar nedeniyle bu ülkeye karşı uluslararası organizasyonlar tarafından başlatılan boykot kampanyalarına ABDvatandaşlarının katılımını yasaklıyor.

Söz konusu anti demokratik adımın arkasında ABD’de İsrail yanlısı lobicilik faaliyetleriyle bilinen AIPAC kuruluşu var. AIPAC, senato üyelerine gönderdiği mektupta Benjamin Cardin’in sponsorluğunu yaptığı tasarıya destek verdiklerini belirtti.

Cumhuriyetçilerin çoğunluğunun destek vermesi beklenirken tasarıya Demokratlar arasında da desteğin artması tartışma ve endişelere neden oldu.

 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 18:45
  1. Benjamin Cardin
  2. AIPAC
  3. ABD
  • CezaCeza44 dk önce
    .... soylari......
  • BurBur47 dk önce
    Bizde de grev yapamamayı protesto etmek suç. Hangisi daha kötü bilemem ama yahudilerle yarışır hale gelmiş devletimiz.
  • F.AF.A56 dk önce
    amerika demek israil demektir İnşallah bu tutumları amerikanın başını yiyip bitirecek.
  • KocasolakKocasolak1 sa önce
    Bizde pkk fetö dhkp c lehine yapılan suçlara büyük para cezaları uygulasak, bizim sözde idealist akademisyenler( batı uşakları ) asla ama ASLA bu suçu işleyemezler, çünkü paraya TAPIYORLAR.
  • BetoBeto1 sa önce
    BOYKOT INADINA BOYKOT INADINA !!!ANTI-SEMID degilim,günah!!! AMA CANDAN ANTI-ISRAIL im..!!!
  • hüdaihüdai1 sa önce
    rabbimiz buyuruyorki ben bir kulumu sevmezisem tüm canlılar birleşse onu koruyamazlar.dünya zalimi korusa kaç yazar.
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