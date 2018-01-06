İsrail'e korku dolu askeri bildiri: Ölüm sizi bekliyor

Filistin Demokratik Kurtuluş Örgütü'nün askeri kanadı Milli Direniş Tugayları'nın yayınladığı videoda, kendisine bağlı direnişçilerin yeni anti tank silahları kullandıkları görünüyor. Milli Direniş Tugayları bununla, kendilerinin her türlü donanımı sağlamaya, halkı koruma ve işgal güçlerini her türlü gelişmiş imkânla püskürtmeye ve düşmana daha fazla zarar vermek için kendilerini geliştirmeye devam edeceklerini ortaya koydu.

Filistin Enformasyon Merkezine ulaşan askeri bildiride Milli Direniş Tugayları işgal güçlerini Filistin halkına ve özellikle Gazze'ye yönelik yeni saldırı ve tecavüzler konusunda uyararak, işgalcinin direnişin her an Filistin'i savunmaya hazır olduğunu anlaması için işgalcinin Gazze sınırındaki girişlerine dur demek gerektiğini ifade etti.

Milli Direniş Tugayları yayınladığı bildiride ayrıca, Filistin devletinin başkenti Kudüs için savaşı sürdüren Filistin halkının yanında olduklarını, işgalciyi defetmek için her türlü gelişmiş araç ve yöntemle karşı koyacaklarını, bu konudaki hazırlıklarını da sürdüreceklerini kaydetti.