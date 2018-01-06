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İsrail'e korku dolu askeri bildiri: Ölüm sizi bekliyor

Filistin Demokratik Kurtuluş Örgütü bugün “Ölüm Tuzakları Sizi Bekliyor” adlı videolu askeri bildiride Siyonist işgal askerlerine meydan okudu.

06 Ocak 2018 Cumartesi 23:05
İsrail'e korku dolu askeri bildiri: Ölüm sizi bekliyor

Filistin Demokratik Kurtuluş Örgütü'nün askeri kanadı Milli Direniş Tugayları'nın yayınladığı videoda, kendisine bağlı direnişçilerin yeni anti tank silahları kullandıkları görünüyor. Milli Direniş Tugayları bununla, kendilerinin her türlü donanımı sağlamaya, halkı koruma ve işgal güçlerini her türlü gelişmiş imkânla püskürtmeye ve düşmana daha fazla zarar vermek için kendilerini geliştirmeye devam edeceklerini ortaya koydu.

Filistin Enformasyon Merkezine ulaşan askeri bildiride Milli Direniş Tugayları işgal güçlerini Filistin halkına ve özellikle Gazze'ye yönelik yeni saldırı ve tecavüzler konusunda uyararak, işgalcinin direnişin her an Filistin'i savunmaya hazır olduğunu anlaması için işgalcinin Gazze sınırındaki girişlerine dur demek gerektiğini ifade etti.

Milli Direniş Tugayları yayınladığı bildiride ayrıca, Filistin devletinin başkenti Kudüs için savaşı sürdüren Filistin halkının yanında olduklarını, işgalciyi defetmek için her türlü gelişmiş araç ve yöntemle karşı koyacaklarını, bu konudaki hazırlıklarını da sürdüreceklerini kaydetti.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 23:05
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • EminEmin15 dk önce
    Devammmmm
  • Yunus 16Yunus 1621 dk önce
    Bir avuç Yahudi, Bir buçuk milyar MÜSLÜMAN A 60 yıldır meydan okuyor, Vallahi Ahirette hesap veremeyeceğiz. Ben gönüllü KUDÜS de görev almaya hazırım, Devletimiz izin versin hemen giderim.
  • IkraIkra55 dk önce
    5- Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu (içindeki derin anlamları, hikmet ve hükümleriyle gereği gibi) yüklenmemiş olanların durumu, koskoca kitap yükü taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah’ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötüdür. Allah, zalim bir kavmi hidayete erdirmez.6- De ki: “Ey Yahudi olanlar, eğer siz, (bütün) insanlardan ayrı olarak yalnızca sizlerin gerçekten Allah’ın velileri (dost ve sevgili kulları) olduğunuzu öne sürüyorsanız, şu halde ölümü temenni edin; eğer doğru sözlü iseniz (bunu çekinmeden yapın).”7- Oysa onlar, ellerinin öne takdim ettikleri dolayısıyla bunu hiçbir zaman temenni edemezler. Allah, zalimleri bilendir.cuma suresi.
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