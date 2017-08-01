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İsrail'e kesin uyarı: Kimse engel olamaz infial olur

Fetih Hareketi, Yahudi işgalcilerin, Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarının "infiale yol açabileceği" uyarısında bulundu.

01 Ağustos 2017 Salı 15:30
İsrail'e kesin uyarı: Kimse engel olamaz infial olur

Fetih'ten yapılan yazılı açıklamada, terörist İsrail polisi korumasındaki Yahudi yerleşimcilerin Aksa'ya yönelik baskınları, ''mukaddes değerlerin ihlal edilmesi için açık ve düşmanca bir çağrı'' olarak değerlendirildi. 

''KİMSE KONTROL ALTINA ALAMAZ''

Baskınların devam etmesinin İsrail hükümetinin Aksa'nın "zamansal ve mekansal bölünme projesi" için yeni bir onay anlamı taşıdığı belirtilen açıklamada, "Mukaddes değerlere zarar vermek, siyasi boyuttan dini boyuta taşınacak bir çatışma meydana getirerek, kimsenin kontrol altına alamayacağı bir infiale yol açar." ifadeleri kullanıldı.

Fetih Hareketi ayrıca, baskınların devam etmesi halinde doğacak tüm sonuç ve tepkiler konusunda sorumluluğun İsrail hükümetine ait olacağını kaydetti.

Fanatik Yahudi yerleşimciler terörist İsrail polisinin korumasında sık sık Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenliyor.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 15:30
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