''İsrail'e karşı Filistin direnişinin yanındayız''

Yemen'de Ensarullah olarak da bilinen İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik Bedreddin El Husi, olası bir Hizbullah-İsrail savaşında İsrail'e karşı savaşacaklarını söyledi.



"Yemen milleti düşman İsrail'e karşı gelecekte olası bir savaşta yer almaya hazırdır. İsrail, Hizbullah ve Filistin halkına karşı gelecekteki tüm savaşlarda bizi de hesaba katmalıdır" ifadelerini kullanan Husi lider Hizbullah lideri Nasrallah'ın açıklamasına da atıf yaptı.



Husi, Nasrallah'a seslenerek "Yemen bahsiniz münasiptir. İsrail Hizbullah yahut Filistin direnişine karşı askeri çatışmalarda Yemen katılımından sakınmalıdır" şeklinde konuştu.



Nasrallah geçtiğimiz ay yaptığı konuşmasınada "gelecekte Yahudi devleti İsrail ile yapılacak bir savaşa İran, Irak, Yemen, Afganistan ve Pakistan'dan savaşçıların katılacağını" öne sürmüştü.



Hizbullah ve İran, Yemen'deki savaşta Husilere destek oluyor.



2012 yılında ABD Dışişleri Bakanlığı İran'ı Husileri desteklemekle suçlamıştı. 2012 yılı "Terörizm Ülke Raporları'nda" Bakanlık "İran'ın Kuzey Yemen'de, askeri bir kapasite oluşturma faaliyetleri de dahil olamk üzere Husi kabilesinin mensuplarını aktif olarak desteklediğini, bunun Yemen'de ve bölgede güvenlik ve istikrara büyük bir tehdit oluşturabileceğini" ifade etmişti.



İran Devrim Muhafızları'nın bölgede Husilere askeri eğitimler verdiği, bölgeye silah ve mühimmat, özellikle de füze ve roketler gönderdiği biliniyor. İran'dan bölgeye giden ve silah taşıyan bazı gemiler engellenmiş ve ele geçirilmişti.



Ensarullah grubunun, Hizbullah gibi doğrudan Tahran'a bağlı olduğu ve Tahran tarafından teşkil edildiği düşünülmese de, İran'ın gruba desteği iki güç arasındaki ilişkiyi buna benzer bir biçime dönüştürmüş durumda. Husilerin zamanla İran'ın bölgede kullandığı bir unsur halini aldığı yorumları yapılıyor.



Yemen'deki Şii Husi Hareketi, Hizbullah'a benzer bir siyaset yürüterek savaşını genelde Sünni gruplara karşı yoğunlaştırmış durumda. İran'ın bölgede Lübnan'a kadar uzanan bir Şii devleti kurma projesi yürüttüğü biliniyor. İsrail ve ABD'ye karşı bir dış politika söylemine sahip olan İran, iddialarının aksine bölgede Sünni yapılara karşı kurulan milis grupları finanse etmeyi birincil amacı haline getirmiş durumda.

Mepanews