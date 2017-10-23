İsrail'e güvendi, rezil oldu

MUHAMMET KUTLU / ANKARA - Fitne referandumu yapıp bağımsızlık hayali kurarken birkaç günde yaklaşık 40 bin kilometre toprak kaybederek Erbil’e sıkışan Mesud Barzani’nin uğradığı korkunç hezimet, okullarda ders olarak okutulacak boyutlara ulaştı. Güvenlik uzmanı ve stratejist Oktay Tepe, Akit için Barzani’nin hezimetinin kodlarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Oktay Tepe’nin değerlendirmesine göre, Barzani’nin en büyük hatası bölge halkının büyük alerjisinin olduğu İsrail’e güvenerek bu yola çıkması ve bölgenin iki kilit ülkesi Türkiye ve İran’a rağmen bağımsızlık gibi büyük bir adım atmaya cüret etmesi oldu.

“İSRAİL’İ BÖLGEYE SOKARAK HAYATİ BİR YANLIŞA İMZA ATTI”

Oktay Tepe, Irak Merkezi Hükümeti ile görüşme gereğini hiç duymayan Barzani’nin, Irak’la anlaşmalı boşanma şansını kaybederek daha en başından büyük yara aldığını söyledi. “Barzani referandum kararını alırken Türkiye, İran ve Irak Merkezi Hükümeti’ni hesaba hiç katmadı. Bu, en baştaki hatasıydı” diyen Tepe şunları söyledi: “IKBY Başkanı Mesud Barzani, Türkiye, İran ve Irak Hükümeti’ni hesaba katmama hatasını yaptığı gibi, nüfusunun yüzde 99’u Müslüman olan bir bölgeyi İsrail etkisine sokma niyetini açıkça belli ederek hayati bir yanlışa da imza attı. Referandum kampanyalarında sallanan İsrail bayrakları bölgede şok etkisi oluşturdu. Bu kadar hatayı bir arada yapan Barzani zaten en başından kaybetmişti.”

Tepe, bölgedeki bütün petrol yataklarını kendi ailesinin malıymış gibi har vurup harman savuran, bağımsızlık için bölge petrolünün onlarca yıllık gelirlerini Amerikan şirketlerine ipotek eden Barzani’nin, petrol bölgelerini ve petrol anlaşmalarını oğlunun üzerine kaydetmesinin de bölge halkında nefret oluşturmasının da hezimetin önemli sebepleri arasında yer aldığını söyledi.

Bölgeye İsrail gibi halkının büyük çoğunluğunun nefret ettiği bir ülkeyi sokmakla büyük bir hataya imza atan IKBY liderinin istemeden bir hayra da imza attığına dikkat çeken Tepe, “O da bölgede uzun yıllardır bir türlü hayata geçirilemeyen birliği tesis etmesi, Türkiye, İran ve Irak’ın aynı dava etrafında bir araya gelmesini sağlaması olmuştur” ifadelerini kullandı.