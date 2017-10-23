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İsrail'e güvendi, rezil oldu

Mesud Barzani, fitne referandumu yapıp bağımsızlık hayali kurarken birkaç günde yaklaşık 40 bin kilometre toprak kaybederek Erbil’e sıkıştı.

23 Ekim 2017 Pazartesi 08:10
İsrail'e güvendi, rezil oldu

MUHAMMET KUTLU / ANKARAFitne referandumu yapıp bağımsızlık hayali kurarken birkaç günde yaklaşık 40 bin kilometre toprak kaybederek Erbil’e sıkışan Mesud Barzani’nin uğradığı korkunç hezimet, okullarda ders olarak okutulacak boyutlara ulaştı. Güvenlik uzmanı ve stratejist Oktay Tepe, Akit için Barzani’nin hezimetinin kodlarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Oktay Tepe’nin değerlendirmesine göre, Barzani’nin en büyük hatası bölge halkının büyük alerjisinin olduğu İsrail’e güvenerek bu yola çıkması ve bölgenin iki kilit ülkesi Türkiye ve İran’a rağmen bağımsızlık gibi büyük bir adım atmaya cüret etmesi oldu. 

“İSRAİL’İ BÖLGEYE SOKARAK HAYATİ BİR YANLIŞA İMZA ATTI”

Oktay Tepe, Irak Merkezi Hükümeti ile görüşme gereğini hiç duymayan Barzani’nin, Irak’la anlaşmalı boşanma şansını kaybederek daha en başından büyük yara aldığını söyledi. “Barzani referandum kararını alırken Türkiye, İran ve Irak Merkezi Hükümeti’ni hesaba hiç katmadı. Bu, en baştaki hatasıydı” diyen Tepe şunları söyledi: “IKBY Başkanı Mesud Barzani, Türkiye, İran ve Irak Hükümeti’ni hesaba katmama hatasını yaptığı gibi, nüfusunun yüzde 99’u Müslüman olan bir bölgeyi İsrail etkisine sokma niyetini açıkça belli ederek hayati bir yanlışa da imza attı. Referandum kampanyalarında sallanan İsrail bayrakları bölgede şok etkisi oluşturdu. Bu kadar hatayı bir arada yapan Barzani zaten en başından kaybetmişti.”

Tepe, bölgedeki bütün petrol yataklarını kendi ailesinin malıymış gibi har vurup harman savuran, bağımsızlık için bölge petrolünün onlarca yıllık gelirlerini Amerikan şirketlerine ipotek eden Barzani’nin, petrol bölgelerini ve petrol anlaşmalarını oğlunun üzerine kaydetmesinin de bölge halkında nefret oluşturmasının da hezimetin önemli sebepleri arasında yer aldığını söyledi. 

Bölgeye İsrail gibi halkının büyük çoğunluğunun nefret ettiği bir ülkeyi sokmakla büyük bir hataya imza atan IKBY liderinin istemeden bir hayra da imza attığına dikkat çeken Tepe, “O da bölgede uzun yıllardır bir türlü hayata geçirilemeyen birliği tesis etmesi, Türkiye, İran ve Irak’ın aynı dava etrafında bir araya gelmesini sağlaması olmuştur” ifadelerini kullandı. 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 08:10
  1. Referandum
  2. Oktay Tepe
  3. Irak Merkezi Hükümeti
  4. Barzani’nin hezimeti
  • Ümmetin yetimiÜmmetin yetimi3 sa önce
    Sizin elinize ne geçti
  • ihsanihsan3 sa önce
    ırak erbili, vilayet yapsın vali, atasın Barzani, ortada kalsın
  • MM3 sa önce
    Mezarda cook daha sikisacak yaziklar olsun bana gosderin kafire sirtini veren bir musluman ulkesi kalkinmis aksine soyulmus yerle bir olmus.hadis kafirlerle alis veris yapin asla dost olmayin.
  • CeeCee3 sa önce
    “İSRAİL’İ BÖLGEYE SOKARAK" - “İSRAİL’İ BÖLGEYE SOKARAK" - "“İSRAİL’İ BÖLGEYE SOKARAK" bazen milleti salak sandığınızı tam hissediyorum.Abd Irak sokanlar buna İng vb.. dingil devletleride sayabilir nasıl olurda şimdi böyle bir söylem de bulunabilir.İsrail zaten bölgede illa İsrail bayrağımı sallasınlar.Madem kafanız pek çalışmıyor bir kaç İşid operasyonlarına bakın bir çok israil askerini görüceksiniz.Hatta bir kaç fotoda bunu hiç takmıyorlar.Siz oturun konuşun :D Adamlar oyununu oynasın sizde izleyin.Hep aynı terhane !
  • NezirNezir4 sa önce
    Bu dünya da rezil oldu, ya öbür taraf, hem sionistlerle ittifak ederek Müslümanları arkadan vuracaksın hemde kendini hala müslüman sanacaksın, yok öyle avanta.Münafıklar iki çeşittir, birisi münafık olduğunu bilir bilerek yapar, diğeri ise münafık olduğunun farkında olmaz.

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