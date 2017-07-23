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'İsrail'e gelmedim, Filistin'e geldim'

Siyonist İsrail'in Mescid-i Aksa'yı işgal ettiği şu günlerde Filistinli Müslümanların hikayesini anlatan 2011 yapımı Kurtlar Vadisi Filistin filmindeki bu sahneler sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor...

23 Temmuz 2017 Pazar 13:08
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 13:08
  1. İsrail'e gelmedim
  2. Filistin'e geldim
  3. Kurtlar Vadisi Filistin
  4. Niçin geldiniz İsrail'e
  5. Mescid-i Aksa
  6. İsrail terörü
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