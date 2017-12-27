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İsrail'e büyük şok: Taşımayacağız

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Filistin ve İsrail'deki temaslarından sonra Ürdünlü mevkidaşı Eyemen Safadi ile bir araya geldi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 12:16
İsrail'e büyük şok: Taşımayacağız

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Filistin ve İsrail'deki temaslarından sonra Ürdünlü mevkidaşı Eyemen Safadi ile bir araya geldi. Kono görüşmede ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacağını ve kentin statüsüne doğrudan müzakereler yoluyla karar verilmesi gerektiğini söyledi.

Ürdün resmi, haber ajansı Petra'nın aktardığına göre İsrail ve Filistin'deki temaslarından bir gün sonra Ürdün'e geçen Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Ürdünlü mevkidaşı Eymen Safadi ile bir araya geldi.

KONO, JAPONYA'NIN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ DESTEKLEDİĞİNİ VURGULADI

Kono görüşmede ülkesinin ABD'nin Kudüs kararını takip etmeyeceğini ve İsrail-Filistin sorununda 'iki devletli çözümü' desteklediklerini ifade etti.
Kudüs'ün statüsü konusundaki anlaşmazlıkların 'doğrudan müzakereler' yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade eden Kono, iki devletli çözüne ulaşılması için etkili çabaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 12:16
  1. Ürdün
  2. İsrail
  3. Taro Kono
  4. Filistin
  5. Japonya
  6. ABD
  7. Kudüs
  • Cengaver ArslanCengaver Arslan48 dk önce
    Ah keşke Japon milleti İslamiyeti seçse.
  • Aynı hamam aynı tasAynı hamam aynı tas1 sa önce
    Dinlerler mi sizce
  • OSMANLIOSMANLI1 sa önce
    Ey suudiler..ey BAE..ey Dubai...topunuz bir japon etmiyorsunuz..!!!

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