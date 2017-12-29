İsrail'e büyük şok! Misilleme geldi

Haaretz gazetesinin son dakika olarak bildirdiği haberine göre, İsrail ordusu, Gazz eŞeridi'nden 3 roketin ülkenin güneyine fırlatıldığını bildirdi.

Roketlerin, Gazze'de öldürülen İsrail askerinin onuruna düzenlenen tören sırasında atıldığı gözlemlendi.

Terör devleti İsrail'in Demir Kubbe olarak bilinen füze savunma sistemi iki roketi durdururken, üçüncü roket Shaar Hanegev bölgesindeki bir binaya çarptı ve binanın hasar gördüğü bildirildi. Henüz bir kayıbın olduğu belirtilmedi.

Bunun ardından, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki iki Hamas mevkiine tank ve uçaklarla saldırdı.