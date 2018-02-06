Polonya, İsrailli Bakanı ülkesine almadı

İsrail'in Eğitim Bakanı Naftali Bennett yaptığı yazılı açıklamada, "Soykırım sırasında Polonyalıların yaklaşık 200 bin Yahudi'nin öldürülmesinden sorumlu olduğu şeklindeki açıklamam nedeniyle Polonya hükümeti ziyaretimi iptal etti. Gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Polonya'nın bu kararının, "soykırımdan alınan derslerin önemli bir parçası" olacağını ifade eden Bennett, Polonya'daki soykırım kamplarını Almanya'nın inşa ve idare ettiğini, bu sorumluluktan kaçmalarına izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

POLONYA'YI SUÇLADI

Bennett, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Polonya hükümeti gerçeklerden kaçmayı tercih etti. Ancak yasalarla geçmişi değiştiremeyecekler."

İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth'un haberine göre, Polonya hükümet sözcüsü Joanna Kopcinska, "Bennett'in açıklamaları ziyaretin gerçekleşmemesini gerektiriyor." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Bennett'in, çarşamba günü Polonya'yı ziyaret edeceği belirtilmişti.

Polonya'daki tartışmalı yasa tasarısını eleştiren açıklamalarda bulunan Bennett, başkanlığını yaptığı Yahudi Evi Partisi'nin toplantısında, "Tarih, Polonya halkının Yahudi soykırımına dahil olduğunu göstermiştir. Mesaj açıktır; tarih yeniden yazılamaz ama geleceği hep birlikte yazabiliriz." demişti.

Polonya Senatosu 1 Şubat'ta, Yahudi soykırımında Polonyalıların Nazilerle suç ortaklığı yaptığı suçlamasını yasaklayan yasa tasarısını onaylamıştı.