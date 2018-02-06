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Polonya, İsrailli Bakanı ülkesine almadı

Terör devleti İsrail'in Eğitim Bakanı Naftali Bennett, Polonya'ya yapmayı planladığı ziyaretin, Varşova yönetimi tarafından iptal edildiğini duyurdu.

06 Şubat 2018 Salı 13:50
Polonya, İsrailli Bakanı ülkesine almadı

İsrail'in Eğitim Bakanı Naftali Bennett yaptığı yazılı açıklamada, "Soykırım sırasında Polonyalıların  yaklaşık 200 bin Yahudi'nin öldürülmesinden sorumlu olduğu şeklindeki açıklamam  nedeniyle Polonya hükümeti ziyaretimi iptal etti. Gurur duyuyorum" ifadelerini  kullandı.

Polonya'nın bu kararının, "soykırımdan alınan derslerin önemli bir  parçası" olacağını ifade eden Bennett, Polonya'daki soykırım kamplarını  Almanya'nın inşa ve idare ettiğini, bu sorumluluktan kaçmalarına izin verilmemesi  gerektiğini belirtti.

POLONYA'YI SUÇLADI

Bennett, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Polonya hükümeti gerçeklerden kaçmayı tercih etti. Ancak yasalarla  geçmişi değiştiremeyecekler."

İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth'un haberine göre, Polonya hükümet  sözcüsü Joanna Kopcinska, "Bennett'in açıklamaları ziyaretin gerçekleşmemesini  gerektiriyor." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Bennett'in, çarşamba günü  Polonya'yı ziyaret edeceği belirtilmişti.

Polonya'daki tartışmalı yasa tasarısını eleştiren açıklamalarda  bulunan Bennett, başkanlığını yaptığı Yahudi Evi Partisi'nin toplantısında,  "Tarih, Polonya halkının Yahudi soykırımına dahil olduğunu göstermiştir. Mesaj  açıktır; tarih yeniden yazılamaz ama geleceği hep birlikte yazabiliriz." demişti.

Polonya Senatosu 1 Şubat'ta, Yahudi soykırımında Polonyalıların  Nazilerle suç ortaklığı yaptığı suçlamasını yasaklayan yasa tasarısını  onaylamıştı.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 13:50
  1. polonya
  2. İsrail
  3. bakan

YORUM YAZ

  • Hy-hyHy-hy1 sa önce
    Afferin Polonya bu yahudi öküzler ancak böyle noduldan anlar.
  • Ömer GençÖmer Genç1 sa önce
    Ama bizim Havaalanlarinda Musevilere arama dahi yapılmiyor.Türk vatandaşi sıra beklerken onlara her durumda özerk muamele yapılıyor...
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