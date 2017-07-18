İsrail'e ait İHA düştü!

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) işgal altındaki Batı Şeria'da düştüğü bildirildi.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Skylark marka İHA, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde düştü. Hava aracının düşüş nedeninin henüz belli olmadığı belirtilen açıklamada, konunun soruşturulduğu kaydedildi. Bu, son bir ay içinde Filistin topraklarında düşen İsrail'e ait üçüncü insansız hava aracı oldu.