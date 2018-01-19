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İsrail'den yeraltına güvenlik duvarı

İsrail ordusu, Filistinli örgüt Hamas’ın Gazze’nin altından tünel kazarak yaptığı eylemleri önlemek için yerin altına duvar inşa etmeye başladı.

19 Ocak 2018 Cuma 13:01
İsrail'den yeraltına güvenlik duvarı

İsrailli yetkililer, daha önce de duyurulan duvar planının detaylarını gazetecilerle paylaştı. Buna göre duvar 65 kilometre uzunluğunda olacak. Duvarda hareket algılayıcı sensörler de bulunacak. Bununla amaç, Gazze’den tünel kazma faaliyetlerini tespit edebilmek. Yeraltı duvarının 2019’un ortalarına kadar tamamlanması bekleniyor. Hamas, İsrail’in Gazze’ye 2014’te yaptığı saldırı sırasında tünellerden geçerek İsrail güçlerine baskınlar düzenlemişti. Hamas’ın bu sızma taktiği o dönem İsrail ordusuna birçok kayıp verdirmiş ve İsrail’in bunu nasıl önleyebileceği yönünde İsrail kamuoyunda büyük tartışmalar yaşanmıştı.Kaynak-Hürriyet

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 13:01
  1. İsrail
  2. Yeraltı duvarı
  3. Hamas
  4. hamasgazze
  5. tünel
  6. duvar
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