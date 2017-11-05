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İsrail'den Kudüs'e yeni 'sözde' güvenlik planı

İsrail İç Güvenlik Bakanı Gilad Ardenne, Kudüs ile ilgili yeni bir güvenlik planı yaptıklarını belirterek kışkırtıcı ifadelerde bulundu.

05 Kasım 2017 Pazar 08:43
İsrail'den Kudüs'e yeni 'sözde' güvenlik planı

İsrail'de yayın yapan özel televizyon kanalı Kanal 10'un haberine göre, İsrail İç Güvenlik Bakanı Gilad Ardenne, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde sözde "Filistinlilerin saldırılarını engellemek gerekçesiyle" bir güvenlik planı hazırladı.

Plan çerçevesinde kurulacak askeri kontrol noktalarına benzeyen büyük teftiş noktaları aracılığıyla, Babu'l Amud ve Eski Şehir bölgelerindeki güvenliğin sıkılaştırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Bu bölgelerde sınır muhafızlarının konuşlandırılacağı ve 40 akıllı güvenlik kamerasının yerleştirileceği ifade edilen haberde planın uygulanmasının aylar süreceği ifade edildi. 

Kendi memleketlerinde özgürce yaşamaya çalışırken yaklaşık 1 milyon şehit veren Filistinliler ile ilgili "saldırılarını engellemek gerekçesiyle" ifadesinin kullanılması, İsrail'in Filistin'e karşı kışkırtıcı ve tahrik edici sözlerinden sadece birisi. 

Haber Tarihi: 05 Kasım 2017 Pazar 08:43
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