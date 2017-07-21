İsrail'den yeni bir yasak daha!

Günlerdir Mescid-i Aksa'daki işgal ve ihlal faaliyetlerine hız veren İsrail, bugün Mescid-i Aksa'da 50 yaş altındaki Müslümanların namaz kılmasına izin vermeyeceğini açıkladı.

İsrail, aynı yasağı 2014 yılında da getirmişti.

2014 yılında İsrail, Mescid-i Aksa’ya girişleri 24 saatliğine kapattı, ardından 50 yaşın altındaki Müslümanların bölgeye girişlerini engelledi. Bu karara karşı direnen Filistinlileri bastırmak maksadıyla İsrail askerleri tekrar Mescid-i Aksa’ya girdi ve kutsal mekânları tahrip etti.