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İsrail'den yeni bir yasak daha!

Mescid-i Aksa'daki işgal ve ihlal faaliyetlerine hız veren İsrail, bugün Mescid-i Aksa'da 50 yaş altındaki Müslümanların namaz kılmasına izin vermeyeceğini açıkladı.

21 Temmuz 2017 Cuma 09:30
İsrail'den yeni bir yasak daha!

Günlerdir Mescid-i Aksa'daki işgal ve ihlal faaliyetlerine hız veren İsrail, bugün Mescid-i Aksa'da 50 yaş altındaki Müslümanların namaz kılmasına izin vermeyeceğini açıkladı.

İsrail, aynı yasağı 2014 yılında da getirmişti.

2014 yılında İsrail, Mescid-i Aksa’ya girişleri 24 saatliğine kapattı, ardından 50 yaşın altındaki Müslümanların bölgeye girişlerini engelledi. Bu karara karşı direnen Filistinlileri bastırmak maksadıyla İsrail askerleri tekrar Mescid-i Aksa’ya girdi ve kutsal mekânları tahrip etti.

  • Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarda 2014 ve 2015 yıllarında dikkate değer şekilde artış görüldü. Bu ihlaller, 2016 ve 2017 yıllarında da aynı şekilde devam etti.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 09:30
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