İsrail'den yakınlarının cenazelerini istiyorlar!

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İsrail'in alıkoyduğu Filistinlilerin cenazelerini teslim etmesi için Batı Şeria'nın gösteri düzenlendi.

El-Bire'deki Uluslararası Kızılhaç Örgütü binası önünde bir araya gelen Filistinliler, yakınlarının fotoğraflarını taşıyarak İsrail ve işgal karşıtı sloganlar attı. Göstericiler, İsrail'in aylardır alıkoyduğu yakınlarının cenazelerini teslim etmesini istedi.

Kudüs Hukuki Destek Merkezi Müdürü İsam el-Aruri, İsrail'in elinde en eskisi dokuz ay öncesine dayanan 8 Filistinlinin naaşının bulunduğunu belirtti.

"İsrail, cenazelerin ailelerine teslim edilmesinin güvenliğine tehdit olduğunu iddia ederek, hukuk ve ahlak dışı bir şekilde hareket ediyor." diyen Aruri, naaşların "rakamlar mezarlığına" defnedilmesinden endişe duyduklarını ifade etti.

Gösteriye katılan Nihayet Selam adlı Filistinli Yasemin Kadın Sitesi da 17 Kasım 2016'da İsrail askerleri tarafından öldürülen ve cenazesine el konulan torunu Muhammed Selam'ın naaşının kendilerine teslim edilmesi çağrısında bulundu.

Filistinli Selam, "Torunumun cenazesi iki aydan beri işgal gücünün buzluğunda hangi hakla bekletiliyor? Bizim talebimiz basit, defnetmemiz için torunumun cenazesini bize teslim etmelerini istiyoruz." dedi.

İsrail güçleri, Ekim 2015'ten bu yana, bıçaklı saldırı girişiminde bulundukları gerekçesiyle ateş açarak öldürdüğü Filistinlilerin cenazelerini alıkoyuyor.

İsrail hedeflerine yönelik saldırılara katıldığı iddia edilen yüzlerce Filistinlinin cenazesi, ismi verilmeden numaralandırılıp defnedildiği için "rakamlar mezarlığı" adı verilen mezarlıkta bulunuyor.