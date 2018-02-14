İsrail'den Türkiye'ye HAMAS suçlaması

İsrail milli istihbarat kurumu Shin Bet, ‘HAMAS’ın Türk yetkililerin görmezlikten geldi faaliyetleriyle ekonomik ve asker alanda güçlendiğini’ söyledi.

SHİN BET’E GÖRE TÜRKİYE, HAMAS’I TEŞVİK EDİYOR.

‘Uluslararası iş sahalarındaki faaliyetlerin HAMAS’ın finansmanını akladığını’ savunan İsrailli istihbarat kurumu, elde edilen gelirlerle cihat saflarına yeni kişilerin eklendiğini ifade etti.

İsrail milli istihbarat kurumu Shin Bet’in Filistin halkından ‘İsrailliler’ olarak söz etmesi dikkat çekti.

Shin Bet ayrıca 1 Ocak’ta Türk vatandaşı Cemil Tekeli’nin HAMAS’a yardım ettiği şüphesiyle tutuklandığını ve daha sonra deport edildiğini söyledi.

Akademisyen Cemil Tekeli, Türkiye’ye dönüşünün ardından basın kuruluşlarına yaptığı açıklamada İsrailli yetkililerin ‘insanlık dışı’ uygulamalarını anlattı:

“Anlatılamayacak şeyler yaptılar. Allah-u Teala onları dünyada da ahirette de muvaffak etmesin. Müslümanlar olarak biz hâlâ oyundayız. Herkes kendi cemaatini, grubunu kurtarmaya çalışıyor. Ama bu alçaklar, bizi tek bir millet ve tek bir ümmet olarak görüyor. Bizi asla sevmiyorlar. Allah, Müslümanlara tevhidi nasip etsin. Müslümanları kendi rızasına uygun yaşamayı nasip etsin. Müslümanlardan duasını istiyorum. Uyanık olalım, adamlar bizim batmamızı ve yok olmamızı istiyor. Devlet ve millet olarak Kudüs duruşumuzdan dolayı çok muzdaripler. WhatsApplarımız, dijital ortama girmiş olduğumuz hiçbir şeyimiz gizli değil.”