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İsrail'den Suudi Arabistan'a çağrı

İşgalci İsrail’in İstihbarat ve Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, Suudi Arabistan ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerin başlatılması gerektiğini ileri sürdü. Kaynak: İsrail’den Suudi Arabistan’a “İlişkileri Başlatalım” Çağrısı!

24 Haziran 2017 Cumartesi 13:51
İsrail'den Suudi Arabistan'a çağrı

İşgalci İsrail’in İstihbarat ve Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’e işgalci Başbakan Binyamin Netanyahu’yu ülkesine davet etmesi için çağrıda bulundu.

Euro News’ta yer alan habere göre, “Trump, Suudi Arabistan’ı ziyaret ettiğinde ne kadar misafirperver olduklarını gördük.” diyen Katz, Suudi Arabistan’ın yeni atanan veliahtı Muhammed bin Selman’ın da Tel Aviv’e gönderilmesini istedi.

İşgalci İsrail’in Savunma Bakanı Avigdor Lieberman da geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan ile tam dilopmatik ilişkilerin başlaması için çağrı yapmıştı.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 13:51
  1. Suudi Arabistan
  2. İşgalci İsrail
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