İsrail'den Suudi Arabistan'a çağrı

İşgalci İsrail’in İstihbarat ve Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’e işgalci Başbakan Binyamin Netanyahu’yu ülkesine davet etmesi için çağrıda bulundu.

Euro News’ta yer alan habere göre, “Trump, Suudi Arabistan’ı ziyaret ettiğinde ne kadar misafirperver olduklarını gördük.” diyen Katz, Suudi Arabistan’ın yeni atanan veliahtı Muhammed bin Selman’ın da Tel Aviv’e gönderilmesini istedi.

İşgalci İsrail’in Savunma Bakanı Avigdor Lieberman da geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan ile tam dilopmatik ilişkilerin başlaması için çağrı yapmıştı.