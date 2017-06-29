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İsrail'den Suriye'ye saldırı

İsrail ordusunun, Suriye'den atıldığı ileri sürülen rokete karşılık bu ülkeye saldırıda bulunduğu bildirildi.

29 Haziran 2017 Perşembe 09:50
İsrail'den Suriye'ye saldırı

İsrail ordusunun, Suriye'den atıldığı ileri sürülen rokete karşılık bu ülkeye saldırıda bulunduğu bildirildi.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye topraklarından ateşlenen bir roketin Golan Tepeleri'ne düştüğü iddia edildi.

Herhangi bir can kaybı yaşanmayan olayın ardından İsrail ordusu tarafından da rejim güçlerine ait havan toplarına yönelik saldırı gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, saldırının türüne ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada ise Netanyahu'nun, Golan Tepeleri'ndeki Katsrin Yahudi yerleşim biriminde konuşma yaptığı sırada Suriye'den roket atıldığı iddiasında bulunuldu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Netanyahu, Suriye topraklarından İsrail'e ateş açılmasına müsaade etmeyeceklerini kaydederek, "Konuşma yaptığım sırada Suriye'den ateşlenen bir roket topraklarımıza düştü ve ordumuz da gerekli karşılığı verdi. Bize saldıranlara saldırırız. İşte politikamız budur ve bunun üzerine devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin Suriye makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 09:50
  1. Suriye
  2. Ordu
  3. İsrail
  4. Netanyahu
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