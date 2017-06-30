Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İsrail askeri uçağı Suriye'den atıldığı ileri sürülen top mermisine karşılık bu ülkeye saldırı düzenledi.

30 Haziran 2017 Cuma 15:47
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İsrail askeri uçağı Suriye tarafından ateşlendiği öne sürülen top atışına karşılık bu ülkede, rejime ait bir askeri üssü vurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'de devam eden iç savaş nedeniyle ateşlenen top mermisinin yanlışlıkla İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyine isabet ettiği belirtildi.

Açık alana düşen top mermisinin yaralanma veya can kaybına neden olmadığı bildirilen açıklamada, merminin ateşlendiği Suriye rejimine ait bir askeri üssün vurulduğu kaydedildi.

İsrail ordusu son bir haftada Suriye'den atıldığı ileri sürülen top mermisi veya roketlere karşılık bu ülkeye dört kez saldırı düzenledi.

İç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri süren İsrail, rejim muhalifi örgütlere İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

İsrail yönetimi genellikle bu tür saldırıları resmi olarak teyit etmekten kaçınıyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 15:47
  1. Suriye
  2. İran
  3. İsrail
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sancaktar Türbesi restore edilecek
    1. Sancaktar Türbesi restore edilecek
    2. Kontrolden çıkan otomobil menfeze uçtu
    3. Alişan Cumurbaşkanı Erdoğan'a verdiği..
    4. Karabük’te termometreler 44 dereceyi..
    5. Tunceli valisi göreve başladı
    6. Çorlu’da pasajda korkutan yangın
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
    8. Ödünç aldığı motosikletle 10 metre..
    9. Muş’ta terör operasyonları
    10. Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5..
    11. Sıcaktan bunalan yaylalara çıktı
    12. HÜDA-PAR’dan Suriyeli ailelere ziyaret
    13. Kocaeli'de korkunç kaza!
    14. Yozgat’ta ’Duman-1’ operasyonu yapıldı
    15. Çamaşır makinesi içinden 2 metrelik..
    16. Seyir halindeki araç yandı
    17. Başkan Aktaş belediye personeli ile..
    18. Tokat’ta doğa kampı başladı
    19. Kütahya’da uyuşturucu operasyonu
    20. Aykut Kocaman resmen Fenerbahçe'de
    Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    Türkiye YPG'yi vurdu, terör sevici ABD'den flaş açıklama geldi!
    Türkiye YPG'yi vurdu, terör sevici ABD'den flaş açıklama geldi!
    Mete Yarar'dan çarpıcı analiz: Türkiye ne oldu da birden olumlu sonuçlara ulaştı
    Mete Yarar'dan çarpıcı analiz: Türkiye ne oldu da birden olumlu sonuçlara ulaştı
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...