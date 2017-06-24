İMSAK03:24GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:13
İKİNDİ17:11AKŞAM20:48YATSI22:39
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İsrail'in, Suriye'den atıldığı ileri sürülen roketlere karşılık bu ülkeye hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

24 Haziran 2017 Cumartesi 23:43
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Suriye tarafından atılan ondan fazla rokete karşılık, bu roketlerin atıldığı mevzinin vurulduğu belirtildi.

Golan Tepeleri'nin kuzeyinde Suriye rejimine ait iki tankın da vurulduğu ifade edilen açıklamada, "İsrail'in egemenliğinin kabul edilemez bir şekilde ihlal edilmesinden dolayı Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne resmi bir protesto gönderildi" denildi.

İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, Suriye'de devam eden iç savaş nedeniyle ateşlenen bazı roketlerin yanlışlıkla İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyine isabet ettiği iddia edilmişti.

Suriye'nin Kuneytra şehrinde devam eden iç savaş nedeniyle tedbir alındığı belirtilen açıklamada, Golan Tepeleri'nde yaşayan sivillere "sınıra yakın açık alanlarda toplanmamaları ve hareket halinde olmamaları" yönünde uyarıda bulunulduğu kaydedilmişti.

İsrail, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, rejim muhalifi örgütlere, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara operasyonlar düzenliyor.

İsrail yönetimi genellikle bu tür saldırıları resmi olarak teyit etmekten kaçınıyor.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 23:43
  1. İsrail
  2. suriye
  3. DÜNYA Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den 'Mescid-i Haram' açıklaması: İslam alemi için...
    1. Türkiye'den 'Mescid-i Haram'..
    2. Doğada gördüğü ayıya 'Selamun aleyküm'..
    3. İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!
    4. 9 yaşındaki kızın başına taşla vuran..
    5. Yunanistan'ın ağzının suyu aktı!..
    6. Şiddetli yağmura yakalanan Putin..
    7. Artvin’de şehre inen ayı otomobile..
    8. Erdoğan kabir ziyareti çıkışında..
    9. İstenmeyen adam elden ele böyle dolaştı
    10. GTA gerçek hayatta olsaydı...
    11. Martı fareyi böyle yedi...
    12. Çamura saplanan traktörünü şaha kaldırdı
    13. Babasını gülme krizine sokan ufaklık
    14. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Katar görüşmesi
    15. Payitaht Abdülhamid'de geceye damga..
    16. Hileli tatlıya dikkat!
    17. TIR ile otomobil çarpıştı: 5 kişi..
    18. Kjaer evlendi
    19. Türkiye-Pakistan-Katar üçlüsünün..
    20. 98 yıllık baraj patlatıldı, arazi..
    Türkiye rest çekti: İzin verilmeyecek!
    Türkiye rest çekti: İzin verilmeyecek!
    LGBT gerilimi yükseliyor: İslami gruplardan müdahale sinyali
    LGBT gerilimi yükseliyor: İslami gruplardan müdahale sinyali
    Hepimizi kandırmış! Şoke eden gerçek ortaya çıktı…
    Hepimizi kandırmış! Şoke eden gerçek ortaya çıktı…
    Türkiye'yi şahlandıracak müthiş proje! 7 ilimiz...
    Türkiye'yi şahlandıracak müthiş proje! 7 ilimiz...