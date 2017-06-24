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İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İsrail'in, Suriye'den atıldığı ileri sürülen roketlere karşılık bu ülkeye hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

24 Haziran 2017 Cumartesi 17:37
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Suriye tarafından atılan ondan fazla rokete karşılık, bu roketlerin atıldığı mevzinin vurulduğu belirtildi.

Golan Tepeleri'nin kuzeyinde Suriye rejimine ait iki tankın da vurulduğu ifade edilen açıklamada, "İsrail'in egemenliğinin kabul edilemez bir şekilde ihlal edilmesinden dolayı Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne resmi bir protesto gönderildi" denildi.

İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, Suriye'de devam eden iç savaş nedeniyle ateşlenen bazı roketlerin yanlışlıkla İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyine isabet ettiği iddia edilmişti.

Suriye'nin Kuneytra şehrinde devam eden iç savaş nedeniyle tedbir alındığı belirtilen açıklamada, Golan Tepeleri'nde yaşayan sivillere "sınıra yakın açık alanlarda toplanmamaları ve hareket halinde olmamaları" yönünde uyarıda bulunulduğu kaydedilmişti.

İsrail, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, rejim muhalifi örgütlere, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara operasyonlar düzenliyor.

İsrail yönetimi genellikle bu tür saldırıları resmi olarak teyit etmekten kaçınıyor.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 17:37
  1. İsrail
  2. suriye
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