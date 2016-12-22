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İsrail'den suikast itirafı!

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Tunuslu uçak mühendisi Muhammed Zevvari’ye suikast düzenlediklerini itiraf etti.

İsrail'den suikast itirafı!
Eklenme: 22 Aralık 2016, 10:05
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Suikastleri devlet politikası haline getiren İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Tunuslu uçak mühendisi Muhammed Zevvari suikastini kendilerinin düzenlediğini itiraf etti. Lieberman, İsrail istihbarat servisi MOSSAD tarafından öldürüldüğü savunulan Zevvari ile ilgili olarak, "İsrail menfaatlerini korumak için gerekeni yapar" dedi. İsrail devlet radyosunun haberine göre, Tel Aviv Barosu'nun düzenlediği konferansta konuşan Savunma Bakanı Liberman, alaycı bir dil kullanarak mühendis Zevvari'nin öldürülmesine ilişkin "Barış yanlısı değildi. Nobel Barış Ödülü'ne aday da değildi. İsrail menfaatlerini korumak için gerekeni yapar" ifadelerini kullandı. Tunus'ta Zevvari'nin öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklandı, 7 kişi de serbest bırakıldı.

'ZEVVARİ ÜMMETİN ŞEHİDİ'

Önceki gün Tunus'un başketindeki Habib Burgiba Caddesi ve Adalet Sarayı'nda iki ayrı yerde toplanan yüzlerce gösterici, Zevvari'nin öldürülmesine tepki gösterirken, İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesinin suç kabul edilmesini ve olayın BM Güvenlik Konseyi'ne taşınmasını talep etti. Göstericiler, "Halk ulusal egemenlik istiyor", "Normalleşmeye hayır, Tunus satılık değil" şeklinde slogan attı. Bağımsız Genç Gazeteciler Derneği tarafından Adalet Sarayı önünde düzenlenen gösteride toplanan avukatlar da Zevvari suikastini protesto etti. Filistine destek pankartları taşıyan avukatlar "Zevvari ümmetin şehidi", "Ey hükümet ayıp ayıp, Siyonistler toprağınızı çiğniyor" şeklinde slogan attı.

CİNAYETTE DAHLAN PARMAĞI

Tunus emniyet yetkililerinin Zevvari'nin "dış unsurların yardımıyla ve içeriden destekle" öldürüldüğüne dair yaptıkları açıklama, akıllara yine olayda Muhammed Dahlan'ın parmağı olabileceği ihtimalini getirdi. Ortadoğu ve Balkanların en karanlık adamlarından Dahlan, İsrail istihbaratıyla derin işbirliği yürütüyor. Zevvari suikastinin Dahlan'ın yönettiği bilinen muhbir-işbirlikçiler ağının yardımıyla gerçekleştirilmiş olabileceği ileri sürülüyor. Zevvari, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın, örgüte mensup olduğunu açıkladığı Filistinli olmayan ilk isim. Tunuslu uçak mühendisi Zevvari 15 Aralık'ta Safaks kentindeki evinin önünde yabancı Arap olduğu ileri sürülen silahlı kişiler tarafından öldürülmüştü. 


(Yeni Şafak)
 
Etiketlertunusİsrail Savunma Bakanı Avigdor LibermanDünya Haberleri
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Sabırtşı

Bir de tübitak mühendislerini itiraf etse...

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Kaya

Müslüman ülkelerin niye geri kaldığı ortada israil müslüman bilim adamlarını öldürrrek o ülkelerin geri kalmasını sağlıyor

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