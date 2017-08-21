İsrail'den şok ima: Kürt devletinde İsrail bayrağı dalgalanacak!

Sağ görüşlü Likud Partisi'nin önde gelen isimlerinden olan Ariel Polstein, Kürtlerin, Siyonist devletin kendilerine verdiği desteği asla unutmayacağını, bağımsız bir Kürt devleti İsrail bayrağını dalgalandırdığında iki ülkenin kelimenin tam anlamıyla müttefik olacağını açıkladı.

Avukat ve yazar olan Polstein, Başbakan Netanyahu'ya yakın bir gazete olan Israel Hayom'da düzenli olarak makale yayınlıyor. Al Jazeera'nın haberine göre, Polstein Kürtler ve İsrail arasındaki tarihsel dostluğu belgeleme ve yayma çağrısında bulundu.

Polstein, İsrail ve gelecekte kurulacak olan bir Kürt devletinin arasındaki ilişkinin hayati öneme sahip olacağına dikkat çekerken, İsrail'in onlarca yıldır Kürtlere yardım ettiğini, bağımsız bir Kürt devletine ihtiyaç olduğunu belirtti.

‘‘İsrail'in Yüzü'' hareketinin kurucusu olan Polstein, Kürt ulusal hareketinin, Yahudi kültürünün ana değerlerinden biri olduğunu iddia ediyor. Karşılıklı sevgi ve saygının bu açıdan normal olduğunu söylüyor.

İsrail'in eski Eğitim Bakanı GideonSaarda, Tel Aviv'deki yetkililere bir Kürt devleti kurulmasının desteklenmesine yönelik çağrıda bulunmıştu. Kürtlerin 30-50 milyon arası nüfusa sahip olduğuna dikkat çeken Saar, bir devlet kurmaları durumunda uzun vadede stratejik müttefik olacaklarını söylemişti.

Kaynak: Middle East Monitor

Çeviri: Timetürk