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İsrail'den şok ima: Kürt devletinde İsrail bayrağı dalgalanacak!

Sağ görüşlü Likud Partisi’nin önde gelen isimlerinden olan Ariel Polstein, Kürtlerin, Siyonist devletin kendilerine verdiği desteği asla unutmayacağını, bağımsız bir Kürt devleti İsrail bayrağını dalgalandırdığında iki ülkenin kelimenin tam anlamıyla müttefik olacağını açıkladı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 23:33
İsrail'den şok ima: Kürt devletinde İsrail bayrağı dalgalanacak!

Sağ görüşlü Likud Partisi'nin önde gelen isimlerinden olan Ariel Polstein, Kürtlerin, Siyonist devletin kendilerine verdiği desteği asla unutmayacağını, bağımsız bir Kürt devleti İsrail bayrağını dalgalandırdığında iki ülkenin kelimenin tam anlamıyla müttefik olacağını açıkladı.

Avukat ve yazar olan Polstein, Başbakan Netanyahu'ya yakın bir gazete olan Israel Hayom'da düzenli olarak makale yayınlıyor. Al Jazeera'nın haberine göre, Polstein Kürtler ve İsrail arasındaki tarihsel dostluğu belgeleme ve yayma çağrısında bulundu.

Polstein, İsrail ve gelecekte kurulacak olan bir Kürt devletinin arasındaki ilişkinin hayati öneme sahip olacağına dikkat çekerken, İsrail'in onlarca yıldır Kürtlere yardım ettiğini, bağımsız bir Kürt devletine ihtiyaç olduğunu belirtti.

‘‘İsrail'in Yüzü'' hareketinin kurucusu olan Polstein, Kürt ulusal hareketinin, Yahudi kültürünün ana değerlerinden biri olduğunu iddia ediyor. Karşılıklı sevgi ve saygının bu açıdan normal olduğunu söylüyor.

İsrail'in eski Eğitim Bakanı GideonSaarda, Tel Aviv'deki yetkililere bir Kürt devleti kurulmasının desteklenmesine yönelik çağrıda bulunmıştu. Kürtlerin 30-50 milyon arası nüfusa sahip olduğuna dikkat çeken Saar, bir devlet kurmaları durumunda uzun vadede stratejik müttefik olacaklarını söylemişti.

Kaynak: Middle East Monitor

Çeviri: Timetürk

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 23:33
  1. israil
  2. tel aviv
  3. yahudi
  4. Ariel Polstein
  5. Kürt devleti
  • KayaKaya33 dk önce
    Kürt gardaşlarımızın, sarı saçlarını, mavi gözlerini çok sevdikleri için destek veriyorlardır.
  • hayrihayri35 dk önce
    barzaninin yahudi kökenli oldugunuda göz önünde bulundurdugumuzda; müttefik olmalarinda bencede sorun yok! büyük israil icin saat tikir tikir isliyor; yakin zamanda ürt devletini kuranlarin torunlarida kapimiza dayanirlar; arap kardeslerimizin 1.Dünya savasinda düstükleri hatanin bedeli ortada degilmi??? bunlarinda olacaklari aynisi!!!
  • Cemil Nadir ÖzgünCemil Nadir Özgün47 dk önce
    Kürt yerleşim bölgesi bu meyanda Urfa başta olmak üzere yakın çevresi Allah tarafından Yahudilere vaadedilmiştir.
  • mehmetmehmet57 dk önce
    elbette destekleyecektir. bu kürt sevgisinden değil göz diktiği toprakların sevgisindendir. buradan bakıldığı zaman suriye savaşının kimler için yapıldığı daha net gözüküyor. yahudi milleti kürt milletini maşa olarak görüyor. türklerle birlikte olunca güçleri yetmeyebilir. parçalayınca lokmaları yutmak daha kolay olacak.
  • Abdullah Abdullah 1 sa önce
    Hedef Büyük İsrail, ne Kurdistanı?!
  • VatanseverVatansever1 sa önce
    Turklerden korktuğunuz içinpyd yı tampon olarak kullanıyorsunuz..,, işiniz bittiğinde Arz. I mievudu kurmak için filistinliler gibi onları da yerinden sokup atacaksınız.. Sizin bu oyunlarınız şeytan oyunu ve Biz Müslüman olarak şeytanları sevmeyiz.. O korktuğunuz başınıza gelecek insaallah.. Ve ağaçların kayaların arkasına saklanacak sınız
  • abdoabdo1 sa önce
    esas baş çıban perde arkasındaki terörist ısrael vede içimizdeki yahudi vatan hainleridir. gerek abd ,england ve bazı ab ülkeleriısraeilin sömürgesidir yahudilerin yönetimindedir. yeni seçilen trump ve dış işleri bakanı yahudidir. gerek daeş-ışid-pkk-fatöş-ypg vesaire terör örgütleri bunların ve ab nin besleyip , tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri .....
  • Kürt Kürt 1 sa önce
    Kurdistanda İsrail bayrağı dalgalanmaz
  • emrullahemrullah1 sa önce
    Doğrudur kesinlikle..çünkü proje büyük israel projesidir..bunu aklı başında olan herkez biliyor..sözde kürt devleti dedikleri batılı güçlerin israele verdikler destektir ve islam devletlerinin ve türkiyenin ortadan kaldırılma projesidir.
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