İsrail'den skandal hamle! Hepsini çağırdı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'in Filistin topraklarındaki 'yerleşim adı altında işgal faaliyetlerinin' "derhal ve tamamen" durdurulmasını talep eden tasarıyı kabul etti. İşgal konumundaki İsrail, bunun üzerine "evet" oyu veren bütün ülkelerin büyükelçilerini dışişleri bakanlığına çağırdı.

14 OYLA KABUL EDİLDİ

Mısır tarafından çarşamba günü BMGK'ya sunulan ve daha sonra yine Mısır'ın talebi üzerine ertelenen oylama, bu defa karar tasarısına destek veren Yeni Zelanda, Malezya, Venezuela ve Senegal tarafından BMGK'ya getirilerek oylanmıştı. İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, 14 oyla BMGK'da kabul edildi.