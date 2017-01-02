İsrail'den 'Ortaköy' açıklaması: O da oradaydı ama...

Bu haber 2.745 kez okundu

İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Yaralanan bir İsrailli Yasemin Kadın Sitesi hastaneye kaldırıldı. Ancak hayati tehlikesi bulunmuyor. Saldırı sırasında gece kulübünde olan ikinci bir İsrailli kadından ise Haber yok" dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin de Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Rivlin, resmi Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce yaptığı açıklamada, "Kalplerimiz, Türk halkıyla birliktedir. Bu saldırı insanlığa karşı yapılmıştır. Dualarımız, yakınlarını kaybedenlerle ve yaralılarladır" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh de İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından Türkçe, "İstanbul'daki terör saldırısını şiddetle kınıyor ve kalbi taziyelerimi sunuyorum. Yeni yılda, aynı kararlılıkla: terör asla kazanamayacak" mesajını paylaştı.